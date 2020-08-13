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Пандемия коронавируса ,  
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Создатель вакцины заявил о сохранении защиты от COVID не менее двух лет

По словам Александра Гинцбурга, иммунитет после введения созданной в центре им. Гамалеи вакцины будет сохраняться не менее двух лет
Александр Гинцбург
Александр Гинцбург (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

Созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи (НИЦЭМ) вакцина будет защищать от коронавирусной инфекции COVID-19 в течение как минимум двух лет. Об этом заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» глава НИЦЭМ Александр Гинцбург.

«Мы предполагаем, гарантируем по аналогии с другими вакцинами, созданными на этой платформе, что время действия этой вакцины, ее защитные свойства будут продолжаться не в течение короткого срока, полгода-год, а минимум в течение двух лет», — сказал Гинцбург.

По его словам, введение первого компонента вакцины обеспечит выработку нейтрализующих вызывающий COVID-19 коронавирус антител, а введение второго увеличит количество антител и вдобавок позволит размножить так называемые клетки памяти.

«[Эти клетки] через четыре, пять, шесть, десять, 12 месяцев, через год, должны — при том, что количество первичных антител будет уменьшаться, — при встрече с вирусом, если он проникнет в наш организм, очень быстро и эффективно наработать в течение одного-двух-трех дней необходимое количество протективных антител», — пояснил глава НИЦЭМ.

О создании в России вакцины от COVID-19 было объявлено 11 августа. В тот же день Минздрав сообщил, что двукратная схема введения позволит сформировать длительный иммунитет, по опыту применения других сроком «до двух лет».

Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса в России
Общество
Владимир Путин во время посещения многопрофильного медицинского центра &laquo;Новомосковский&raquo;, куда госпитализируют пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19

О создании в России первой в мире вакцины от COVID-19 11 августа объявил президент России Владимир Путин.

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«По результатам [клинических исследований] вакцина показала высокую эффективность и безопасность. У всех добровольцев выработались высокие титры антител к COVID-19, при этом ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации», — рассказал на совещании с участием президента глава Минздрава Михаил Мурашко.

Фармкомпании призвали Минздрав отложить регистрацию вакцины от COVID-19
Общество
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Ранее Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) призвала Минздрав отложить государственную регистрацию первой разработанной в России вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 до успешного завершения третьей фазы ее клинических испытаний.

«На сегодняшний день нет никаких данных о безопасности этой вакцины для пожилых людей, часто имеющих целый ряд сопутствующих заболеваний и нередко — ослабленный иммунитет», — отмечалось в письме АОКИ.

Автор: Евгений Калюков
Теги: вакцина, коронавирус
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