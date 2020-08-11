Российская вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот с 1 января

В регистрационном удостоверении указано, что применение вакцины возможно только в условиях медицинских организаций

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Первую зарегистрированную в России вакцину от COVID-19 планируется выпустить в гражданский оборот с 1 января 2021 года. Соответствующий срок указан в регистрационном удостоверении ЛП-006395, размещенном в Государственном реестре лекарственных средств.

О государственной регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 было объявлено на состоявшемся 11 августа совещании президента России Владимира Путина с членами правительства страны.

Согласно данным Госреестра, вакцина от COVID-19, получившая название «Гам-КОВИД-Вак», представляет собой раствор для внутримышечного введения. Двухкомпонентный препарат будет выпускаться в ампулах и флаконах объемом 0,5 мл. Хранить их полагается в защищенном от света месте, при температуре не выше минус 18 градусов Цельсия. Срок годности вакцины составляет полгода, при этом не допускается хранение размороженного препарата более 30 минут.

В регистрационном удостоверении особо отмечается, что применение препарата возможно только «в условиях медицинских организаций, имеющих право осуществлять вакцинопрофилактику населения в установленном законодательством порядке».