Глава Центра Гамалеи исключил возможность заражения COVID-19 от вакцины

Глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург заверил, что входящие в состав вакцины частицы не способны к размножению, а потому заразиться COVID-19 в результате прививки нельзя

Александр Гинцбург (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Введение человеку вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 не может привести к его заражению этой болезнью, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ) Минздрава России Александр Гинцбург.

Отвечая на вопрос о том, может ли вакцинация стимулировать развитие COVID-19, ученый отметил, что в состав вакцины не входят живые частицы вируса.

«Живыми являются те частицы, те объекты, которые могут воспроизводить себе подобного. Эти частицы размножаться не могут, поэтому опасаться, что они что-то могут плохое сделать в нашем организме, просто-таки для этого нет предпосылок», — пояснил Гинцбург.

В то же время глава НИЦЭМ признал, что в результате вакцинации может возникнуть определенный «дискомфорт».

«Это как вводишь чужеродный антиген — начинает работать мощная иммунная система, и у ряда людей естественным образом повышается температура. Как показали клинические испытания, до 37 и иногда до 38 градусов», — рассказал Гинцбург.