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Глава Центра Гамалеи исключил возможность заражения COVID-19 от вакцины

Глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург заверил, что входящие в состав вакцины частицы не способны к размножению, а потому заразиться COVID-19 в результате прививки нельзя
Александр Гинцбург
Александр Гинцбург (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Введение человеку вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 не может привести к его заражению этой болезнью, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ) Минздрава России Александр Гинцбург.

Отвечая на вопрос о том, может ли вакцинация стимулировать развитие COVID-19, ученый отметил, что в состав вакцины не входят живые частицы вируса.

«Живыми являются те частицы, те объекты, которые могут воспроизводить себе подобного. Эти частицы размножаться не могут, поэтому опасаться, что они что-то могут плохое сделать в нашем организме, просто-таки для этого нет предпосылок», — пояснил Гинцбург.

В то же время глава НИЦЭМ признал, что в результате вакцинации может возникнуть определенный «дискомфорт».

«Это как вводишь чужеродный антиген — начинает работать мощная иммунная система, и у ряда людей естественным образом повышается температура. Как показали клинические испытания, до 37 и иногда до 38 градусов», — рассказал Гинцбург.

При этом он отметил, что такое повышение температуры снимается обычной таблеткой парацетамола.

Разработчик вакцины от COVID-19 назвал срок действия иммунитета
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Фото: РИА Новости

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В июле британские исследователи, также ведущие разработку вакцины от COVID-19, сообщали, что ни у кого из более чем тысячи участников ее испытаний не было выявлено серьезных побочных эффектов. При этом британские ученые отмечали, что в некоторых случаях у тех, кому была введена вакцина, возникали обычные для аденовирусных вакцин боли в мышцах, головная боль и другие признаки недомогания, но они легко купировались с помощью парацетамола и встречались гораздо реже после повторной вакцинации.

При этом специалисты, ведущие разработку британской вакцины от COVID-19, заявили, что их препарат обеспечивает сильный иммунный ответ и это дает основания надеяться, что вакцина будет работать.

В Англии заявили о сильном иммунном ответе оксфордской вакцины от COVID
Общество
Фото: Amanda Perobelli / Reuters

В конце июля Ильназ Иматдинов, заведующий лабораторией векторных систем на основе вирусных геномов центра «Вектор», где также разрабатывают вакцину от COVID-19, говорил, что эффективность действия вакцины от COVID-19 в реальной жизни будет зависеть от множества факторов, в том числе от широты проведенной вакцинации, соблюдения ее кратности и иных рекомендаций и т.д.

Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус, вакцина
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