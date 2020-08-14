Минздрав прокомментировал опрос врачей о доверии к вакцине от COVID-19

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 августа
USD ЦБ: 73,61 (+0,37) Инвестиции, 13 авг, 12:39
Курс евро на 14 августа
EUR ЦБ: 87,04 (+1,08) Инвестиции, 13 авг, 12:39
ЦИК Белоруссии отклонила жалобы Тихановской и других кандидатов Политика, 14:35 Лондонский «Арсенал» подписал контракт с бывшим футболистом «Анжи» Спорт, 14:29 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 14:25 Глава экзархата РПЦ в Белоруссии призвал Лукашенко остановить насилие Политика, 14:25 ЦИК Белоруссии огласил окончательные итоги выборов Политика, 14:12 МВД Белоруссии открыло «горячую линию» для поиска задержанных граждан Общество, 14:11 Уолт с детства рисовал комиксы: как создать увлекательную историю бренда Pro, 14:08 Amazon, BlackRock или Alphabet: от кого ждать новое «дробление» акций Инвестиции, 14:08 Зеленский пожелал белорусам найти мирный выход из конфликта Политика, 14:08 Искусство small talk в разных городах мира РБК Стиль и glo, 14:06 СМИ узнали о заражении коронавирусом главного тренера «Ак Барса» Спорт, 14:05 Подкаст-реалити РБК Тренды «Меня сократили»: где искать работу Экономика образования, 14:03  Хабиб Нурмагомедов рассказал об отношении к смерти отца Спорт, 13:45 Компьютер для корпораций: как сделать правильный выбор РБК и Intel vPro, 13:39
Пандемия коронавируса ,  
0 

Минздрав прокомментировал опрос врачей о доверии к вакцине от COVID-19

Замглавы Минздрава Олег Салагай признал, что доверие к медицинским препаратам завоевывается годами. Но причин сомневаться в возможности применения российской вакцины от COVID-19 он не видит
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи / ТАСС
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи / ТАСС

В результатах опроса, показавшего, что большинство российских врачей пока не доверяют отечественной вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19, нет никакой сенсации. Об этом заявил замглавы Минздрава Олег Салагай.

«Честно говоря, не вижу сенсации в результатах такого опроса. Доверие нужно заслужить годами применения — это нормально», — написал Салагай в своем Telegram-канале, напомнив, что об эффективности некоторых лекарств споры в среде профессионалов не прекращаются десятилетиями.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 14 августа
Общество

Замминистра заверил, что в Минздраве с вниманием отнесутся к информации об отношении врачей к новой вакцине. В то же время чиновник выразил уверенность, что недоверие, которое проявляет часть медиков, не означает, что препарат нельзя использовать.

«Доверие не нужно путать с объективной оценкой эффективности и безопасности. А результаты такой оценки на сегодня позволяют экспертам сделать вывод о возможности применения вакцины», — пояснил он.

Опрос продемонстрировал недоверие врачей к вакцине от коронавируса
Общество
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Большинство (52%) медиков, опрошенных сервисом «Справочник врача» (результаты есть у РБК), заявили, что не готовы сделать прививку от коронавируса, созданную в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи (НИЦЭМ). Отвечая на вопрос о причинах недоверия к вакцине, о регистрации которой на этой неделе сообщил президент Владимир Путин, 66% опрошенных заявили, что не получено достаточных данных о ее эффективности.

Читайте на РБК Pro
Как не обижаться на работу: Марисса Майер — о риске выгорания Меньше секса: как устаревшие принципы губят Victoria’s Secret — Bloomberg «Собеседования — прошлый век»: Дон Тапскотт — об эффективном рекрутинге Видишь, я дарю: как заработать на необычных корпоративных подарках

Комментируя результаты опроса, глава НИЦЭМ Александр Гинцбург заявил, что врачи должны понимать возможные последствия отказа от вакцинации.

«Я хотел бы на этих врачей посмотреть, которые отказались. Две возможности есть избежать этого заболевания: или переболеть в тяжелой форме, потому что легкая форма не дает, как мы знаем, продолжительной защиты, или провакцинироваться», — считает Гинцбург.

Создатель вакцины заявил о сохранении защиты от COVID не менее двух лет
Общество
Александр Гинцбург

О создании в России первой в мире вакцины от COVID-19 11 августа объявил президент России Владимир Путин. 13 августа глава НИЦЭМ заявил, что созданная его центром вакцина будет защищать от заражения COVID-19 в течение минимум двух лет.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор: Евгений Калюков
Теги: Олег Салагай, Минздрав, вакцина, коронавирус
Материалы по теме
Создатель вакцины заявил о сохранении защиты от COVID не менее двух лет
Общество
Опрос продемонстрировал недоверие врачей к вакцине от коронавируса
Общество
Глава Центра Гамалеи попросил показать ему не поверивших в вакцину врачей
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter