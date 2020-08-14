Минздрав прокомментировал опрос врачей о доверии к вакцине от COVID-19

Замглавы Минздрава Олег Салагай признал, что доверие к медицинским препаратам завоевывается годами. Но причин сомневаться в возможности применения российской вакцины от COVID-19 он не видит

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи / ТАСС

В результатах опроса, показавшего, что большинство российских врачей пока не доверяют отечественной вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19, нет никакой сенсации. Об этом заявил замглавы Минздрава Олег Салагай.

«Честно говоря, не вижу сенсации в результатах такого опроса. Доверие нужно заслужить годами применения — это нормально», — написал Салагай в своем Telegram-канале, напомнив, что об эффективности некоторых лекарств споры в среде профессионалов не прекращаются десятилетиями.

Замминистра заверил, что в Минздраве с вниманием отнесутся к информации об отношении врачей к новой вакцине. В то же время чиновник выразил уверенность, что недоверие, которое проявляет часть медиков, не означает, что препарат нельзя использовать.

«Доверие не нужно путать с объективной оценкой эффективности и безопасности. А результаты такой оценки на сегодня позволяют экспертам сделать вывод о возможности применения вакцины», — пояснил он.