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Общество ,  
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Еще в двух регионах зафиксировали случаи ботулизма из-за еды из доставки

Десять случаев ботулизма выявили в Нижнем и Казани из-за еды из доставки
В Нижнем Новгороде четыре человека попали в реанимацию из-за ботулизма, еще шестеро находятся в инфекционной больнице в Казани. Все они съели «Салат лобио» от производителя «Локалкитчен»
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Четыре человека в Нижнем Новгороде попали в реанимацию из-за ботулизма, сообщила пресс-служба минздрава региона.

«Четверо пациентов находятся в медучреждении с признаками ботулизма. Все они — в отделении реанимации, врачи делают все необходимое», — передает заявление министерства ТАСС.

По данным NiMash, все отравившиеся поступили в реанимацию городской инфекционной больницы № 2 в тяжелом состоянии. Одна из пострадавших, 35-летняя женщина, подключена к аппарату ИВЛ.

Агентству «Нижний Новгород онлайн» сообщили в Роспотребнадзоре, что пострадавшие съели «Салат лобио» от производителя «Локалкитчен» («Кухня на районе»), еду нижегородцы заказали через сервис доставки «Самокат».

По данным ведомства, управление Роспотребнадзора по области проводит эпидемиологическое расследование, со склада изымут весь товар, который, возможно, стал причиной отравления. Сотрудники ведомства уже установили круг лиц, которые приобретали эту продукцию.

Пресс-служба прокуратуры региона сообщила, что взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего. Также ведомство уточнило, что обеспечивают «надзорное сопровождение соблюдения прав граждан на получение своевременной и качественной медицинской помощи».

Роспотребнадзор назвал продукты, вызвавшие случаи ботулизма в Москве
Общество
Салат с тунцом, фасолью и яблоком от ООО &laquo;Гастропорт&raquo;

Еще шесть случаев подозрения на ботулизм после употребления «Салата лобио» выявили в Казани, пострадавших доставили в инфекционную больницу, сообщило управление Роспотребнадзора по Татарстану. Ведомство проверяет ретейлер, через который был заказан салат. «В связи с регистрацией в городе Москве случаев отравления после употребления «Салата лобио» и «Салата с тунцом, фасолью и яблоком» от ООО «Локалкитчен» и ООО «Гастропорт» приостановлен оборот продукции вышеуказанных производителей до окончания санитарно-эпидемиологического расследования», — говорится в сообщении.

С симптомами ботулизма в Москве с 14 июня к врачам обратились уже более 120 человек, врачи проводят обследование в условиях стационара. По словам заммэра Анастасии Раковой, 55 человек находятся в тяжелом состоянии, а 30 из них в реанимации.

По данным Роспотребнадзора, причиной отравления москвичей стало употребление салатов от ООО «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе») и ООО «Гастропорт».

После нескольких случаев отравления сервис доставки готовой еды «Кухня на районе» 16 июня временно приостановил свою работу для проверки всех продуктов.

«Кухня на районе» — сервис доставки еды, созданный в 2017 году на основе приложения «РокетКафе», которое было разработано для внутреннего пользования сотрудниками «Рокетбанка» (объявил о закрытии в 2021 году). В 2020 году контроль над сервисом (84,7% компании) получил «O2O холдинг» — совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group (ныне VK).

В меню «Кухни на районе» присутствуют домашняя еда, пицца, суши, роллы, а также блюда по необычным рецептам. Оно дополняется в течение дня, а раз в неделю в нем появляется новинка, говорится на странице службы во «ВКонтакте». 

Управление Следственного комитета по Москве создало группу для расследования уголовного дела о массовом отравлении едой, заказанной через службы доставки.

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Полина Харчевникова, Елена Чернышова
Нижний Новгород ботулизм отравление Казань

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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