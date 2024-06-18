В Подмосковье с диагнозом «ботулизм» госпитализировали 20 человек
Не менее 20 человек с предварительным диагнозом «ботулизм» попали в больницы Московской области, сообщили РБК в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
«На данный момент в медучреждениях, подведомственных минздраву МО, находятся 20 человек с предварительным диагнозом «ботулизм». Из них 12 — в тяжелом состоянии, остальные — в средней степени тяжести», — говорится в сообщении.
Противоботулиническая сыворотка во всех больницах имеется в достаточном количестве, заверили в министерстве.
Ранее сообщалось, что 14 и 15 июня 2024 года в Москве зафиксировали первые случаи подозрения на ботулизм после употребления салатов из сервиса доставки еды «Кухня на районе». На 17 июня более 120 человек в Москве обратились за медицинской помощью с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации.
С 16 по 17 июня 2024 года в Нижегородской области были госпитализированы 14 человек с ботулизмом. Одна из пострадавших подключена к аппарату ИВЛ.
В Казани 18 июня зафиксировали 14 случаев ботулизма, восемь человек попали в реанимацию.
Следователи задержали в Москве генерального директора компании «Локалкитчен», которая работает под брендом «Кухня на районе», Антона Лозина, главу отдела качества компании Елену Машкову и фактического руководителя компании — производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина.
В каждом из трех регионов были заведены отдельные уголовные дела, их передадут в производство Главного следственного управления СК. Речь идет о ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Максимальное наказание по ней — до двух лет лишения свободы.
Ботулизм — это острое инфекционное заболевание. Проявляется в виде общей инфекционной интоксикации, поражения желудочно-кишечного тракта, неврологических синдромов. Симптомами также являются сильная утомляемость, головокружение, слабость, сухость во рту, затуманенное зрение, рвота, диарея и запор.
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