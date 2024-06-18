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В реанимацию из-за ботулизма попали 12 нижегородцев

Минздрав: с признаками ботулизма госпитализированы 14 нижегородцев
Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС
Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС

Число нижегородцев, поступивших в больницу с признаками ботулизма, увеличилось до 14, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава. Ранее в ведомстве сообщили о 12 пострадавших.

«По состоянию на 7:00 18 июня в медучреждения Нижегородской области госпитализированы 14 человек, в том числе один ребенок, с признаками ботулизма, 12 из них находятся в отделении реанимации», — говорится в публикации.

Причиной отравлений стал «салат лобио» от производителя «Локалкитчен» («Кухня на районе»), его заказывали через сервис доставки «Самокат». Тот же салат стал причиной отравлений шести человек в Казани.

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Первые случаи ботулизма зафиксировали в Москве 14 июня, с тех пор в больницы обратились более 120 человек. Они ели салаты от ООО «Локалкитчен» и ООО «Гастропорт». Сервис доставки «Кухня на районе» временно приостановил работу для проверки продуктов, а сеть «Вкусвилл» остановила поставки продукции «Гастропорта».

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Теги
ботулизм Нижний Новгород отравление Минздрав

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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