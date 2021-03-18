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Пандемия коронавируса ,  
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Канцлер Австрии призвал ускорить регистрацию «Спутника V» в Европе

Курц ранее затронул тему неравномерного распределения вакцин в Европе, отметив, что чиновники организовали «базар». Он говорил, что Австрия готова начать у себя производство «Спутника V», если его одобрит европейский регулятор
Себастьян Курц
Себастьян Курц (Фото: Ronald Zak / AP)

Канцлер Австрии Себастьян Курц считает, что европейскому регулятору стоит скорее зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» при условии, что препарат безопасен. Об этом он заявил телеканалу OE24.

«Я настаиваю на том, чтобы ответственное агентство в Европе как можно скорее выдало разрешение на использование «Спутника V» и всех безопасных вакцин», — сказал он, добавив, что «чем больше вакцин, тем лучше».

16 марта Курц встретился с премьерами Болгарии, Чехии, Словении, Латвии и Хорватии, они обсудили тему неравномерного распределения вакцин в странах Европы: «Есть проблема, которую нужно решить». Канцлер Австрии призвал скорректировать этот механизм.

Канцлер Австрии назвал условие для производства «Спутника V»
Общество
Фото:Владислав Шатило / РБК

За несколько дней до этого он заявил, что чиновники Евросоюза организовали непрозрачный «базар» при распределении препаратов: по словам Курца, некоторые страны получают слишком мало, в то время как другим достается значительное количество доз вакцин. Канцлер призвал провести расследование, чтобы выяснить, как совершались сделки по их распределению.

В конце февраля Курц обсудил с российским президентом Владимиром Путиным вопрос поставок и совместное производство вакцины «Спутник V». По словам канцлера, Австрия будет готова начать у себя производство российского препарата в случае его регистрации европейским регулятором.

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Сейчас в Евросоюзе зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: разработки компаний Pfizer/BioNTech, Moderna, Janssen (принадлежит корпорации Johnson & Johnson) и AstraZeneca. С последней возникли проблемы: многие страны стали отказываться от нее из-за сообщений о тромбозе и эмболии у некоторых пациентов и нескольких случаях смерти. Разработчик препарата настаивает на его безопасности и отмечает, что докзательств, что к образованию тромбов у некоторых пациентов привела именно вакцина, нет. С этой позицией согласны в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA), Всемирная организация здравоохранения рекомендовала продолжать использовать препарат.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в EMA  в середине февраля, сейчас она находится на рассмотрении регулятора. Еще до одобрения агентства ее использование разрешили власти Венгрии и Словакии, о поставках российского препарата также задумались в Швеции, Чехии, Хорватии и Франции. 

Автор
Наталия Анисимова
Австрия Себастьян Курц вакцина Спутник V коронавирус
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