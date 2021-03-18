Канцлер Австрии призвал ускорить регистрацию «Спутника V» в Европе

Курц ранее затронул тему неравномерного распределения вакцин в Европе, отметив, что чиновники организовали «базар». Он говорил, что Австрия готова начать у себя производство «Спутника V», если его одобрит европейский регулятор

Себастьян Курц (Фото: Ronald Zak / AP)

Канцлер Австрии Себастьян Курц считает, что европейскому регулятору стоит скорее зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» при условии, что препарат безопасен. Об этом он заявил телеканалу OE24.

«Я настаиваю на том, чтобы ответственное агентство в Европе как можно скорее выдало разрешение на использование «Спутника V» и всех безопасных вакцин», — сказал он, добавив, что «чем больше вакцин, тем лучше».

16 марта Курц встретился с премьерами Болгарии, Чехии, Словении, Латвии и Хорватии, они обсудили тему неравномерного распределения вакцин в странах Европы: «Есть проблема, которую нужно решить». Канцлер Австрии призвал скорректировать этот механизм.

За несколько дней до этого он заявил, что чиновники Евросоюза организовали непрозрачный «базар» при распределении препаратов: по словам Курца, некоторые страны получают слишком мало, в то время как другим достается значительное количество доз вакцин. Канцлер призвал провести расследование, чтобы выяснить, как совершались сделки по их распределению.