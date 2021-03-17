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Пандемия коронавируса ,  
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ВОЗ рекомендовала продолжить использование вакцины AstraZeneca

Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

ВОЗ рекомендует продолжать использование препарата AstraZeneca для вакцинации, говорится в заявлении организации. В ВОЗ сочли, что плюсы от продолжения использования вакцины превышают возможные риски.

Эксперты организации сочли, что доказательств прямой связи побочных эффектов после применения вакцины, о которых заявляли в ряде стран, с самой инъекцией нет.

«В рамках широкомасштабных кампаний вакцинации страны обычно сообщают о потенциальных побочных эффектах после иммунизации. Это не обязательно означает, что такие явления связаны с самой вакцинацией, хотя их расследование — это правильная практика. Это также показывает, что система наблюдения работает и что существуют эффективные меры контроля [над процессом вакцинации]», — говорится в заявлении.

Главные вопросы к скандалу вокруг вакцины AstraZeneca
Бизнес
Фото:Irakli Gedenidze / Reuters

Материал дополняется.

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