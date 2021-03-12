Канцлер Австрии заявил о «базаре» при распределении вакцин в Европе
Чиновники Евросоюза организовали непрозрачный «базар» при распределении вакцин против коронавируса, поэтому партии препарата неравномерно распределяются между европейскими странами. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, передает Bloomberg.
«Эти планы поставок явно противоречат политическим целям ЕС, согласно которым все государства-члены в равной мере должны получить дозы в расчете на душу населения», — заявил Курц.
Некоторые страны получают слишком мало, утверждает канцлер, другим же достается значительное количество препарата. Например, в расчете на душу населения Мальта к июню получит в три раза больше доз, чем Болгария. А Нидерланды — вдвое больше Хорватии.