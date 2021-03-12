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Пандемия коронавируса ,  
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Канцлер Австрии заявил о «базаре» при распределении вакцин в Европе

Себастьян Курц
Себастьян Курц (Фото: Ronald Zak / AP)

Чиновники Евросоюза организовали непрозрачный «базар» при распределении вакцин против коронавируса, поэтому партии препарата неравномерно распределяются между европейскими странами. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, передает Bloomberg.

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«Эти планы поставок явно противоречат политическим целям ЕС, согласно которым все государства-члены в равной мере должны получить дозы в расчете на душу населения», — заявил Курц.

Некоторые страны получают слишком мало, утверждает канцлер, другим же достается значительное количество препарата. Например, в расчете на душу населения Мальта к июню получит в три раза больше доз, чем Болгария. А Нидерланды — вдвое больше Хорватии.

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Курц призвал провести расследование, чтобы выяснить, как совершались сделки по распределению вакцин и на каком основании. Поскольку сделки были конфиденциальными, он сам не смог этого определить.

Ранее глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о медленных темпах вакцинации. По данным трекера Bloomberg, в Европе сейчас сделано 10,23 прививки на 100 человек. В США этот показатель составляет 29,58, в Великобритании — 36,54.

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Источник: JHU
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