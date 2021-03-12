Канцлер Австрии заявил о «базаре» при распределении вакцин в Европе

Курц призвал провести расследование, чтобы выяснить, как совершались сделки по распределению вакцин и на каком основании. Поскольку сделки были конфиденциальными, он сам не смог этого определить.

Ранее глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о медленных темпах вакцинации. По данным трекера Bloomberg, в Европе сейчас сделано 10,23 прививки на 100 человек. В США этот показатель составляет 29,58, в Великобритании — 36,54.