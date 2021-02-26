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Пандемия коронавируса ,  
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Путин обсудил с канцлером Австрии поставку вакцины «Спутник V»

Себастьян Курц и Владимир Путин
Себастьян Курц и Владимир Путин (Фото: Дмитрий Ловецкий / Reuters)

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем вопрос поставок и совместное производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается на сайте Кремля.

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«Подробно обсуждены вопросы противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая возможности поставок в Австрию российской вакцины «Спутник V», а также налаживания ее совместного производства», — отмечается в сообщении. Путин и Курц условились о последующих контактах по линии профильных ведомств.

Разговор состоялся по инициативе Вены.

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Политика
Фото:Filip Filipovic / Getty Images

Ранее в феврале Курц говорил, что Австрия попытается начать у себя производство российской или китайской вакцины, если их зарегистрирует европейский регулятор. Он также выразил готовность сделать себе прививку одной из этих вакцин.

РФПИ подал заявку на регистрацию «Спутника V» в Европейское агентство по лекарственным средствам в конце января.

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ЕС объявил о старте массовой вакцинации в конце декабря. Прививки делают препаратом Pfizer и BioNTech. При этом, согласно данным базы Our World in Data на конец января, показатели вакцинации в Европе оказались заметно ниже, чем в Израиле, Великобритании или США.

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Источник: JHU,
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оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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вакцина коронавирус Владимир Путин Австрия
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