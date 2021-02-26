Путин обсудил с канцлером Австрии поставку вакцины «Спутник V»
Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем вопрос поставок и совместное производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Подробно обсуждены вопросы противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая возможности поставок в Австрию российской вакцины «Спутник V», а также налаживания ее совместного производства», — отмечается в сообщении. Путин и Курц условились о последующих контактах по линии профильных ведомств.
Разговор состоялся по инициативе Вены.