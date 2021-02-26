Путин обсудил с канцлером Австрии поставку вакцины «Спутник V»

Ранее в феврале Курц говорил, что Австрия попытается начать у себя производство российской или китайской вакцины, если их зарегистрирует европейский регулятор. Он также выразил готовность сделать себе прививку одной из этих вакцин.

РФПИ подал заявку на регистрацию «Спутника V» в Европейское агентство по лекарственным средствам в конце января.

ЕС объявил о старте массовой вакцинации в конце декабря. Прививки делают препаратом Pfizer и BioNTech. При этом, согласно данным базы Our World in Data на конец января, показатели вакцинации в Европе оказались заметно ниже, чем в Израиле, Великобритании или США.