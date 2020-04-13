Мосгорсуд освободил фигуранта «дела 27 июля» Чирцова

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Мосгорсуд в ходе апелляции изменил приговор Никите Чирцову, признанному виновным в применении насилия к представителю власти на акции 27 июля. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Суд постановил убрать из ранее вынесенного приговора указание на причинение потерпевшему физической боли, а также сократить срок наказания Чирцова до 11 месяцев. «Считать назначенное наказание отбытым и освободить его в связи с фактическим отбытием наказания», — постановил суд.

По версии следствия, на акции 27 июля 2019 года 22-летний программист Никита Чирцов ударил полицейского в грудь. Сам он утверждал, что оказался на акции протеста случайно, увидел, как за ним смыкается полицейское оцепление, и попытался бежать.