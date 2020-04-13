Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 апреля
USD ЦБ: 73,52 (-0,23) Quote, 13:14
Курс евро на 14 апреля
EUR ЦБ: 80,54 (-0,2) Quote, 13:14
В мэрии Москвы напомнили о правилах передвижения детей до 14 лет Общество, 14:34 ГИБДД ограничила прием экзаменов на водительские права Общество, 14:31 Ростехнадзор возобновил оказание 20 видов госуслуг Общество, 14:30 Мосгорсуд освободил фигуранта «дела 27 июля» Чирцова Общество, 14:24 Стас Михайлов сообщил о заражении коронавирусом Общество, 14:10 Кремль назвал способы избежать падения уровня доходов россиян Экономика, 14:05 Куда сбежать на отдых из Москвы, если есть разрешение Недвижимость, 14:00 Госпитализированного с подозрением на COVID-19 гимнаста Найдина выписали Спорт, 13:57 Toyota Land Cruiser 300: все факты о будущей новинке Авто, 13:51 Binance представила новое IEO. Токен биржи уже подорожал Крипто, 13:48 Самоизоляция для развития: как меняются сервисы доставки готовой еды Pro, 13:45 Кудрин предупредил об ударе следующей стадии кризиса по банкам Финансы, 13:41 Экс-президент «А1» Хабаров отсудил у совладельца «Деловых линий» $58 млн Бизнес, 13:38 Минздрав опубликовал рекомендацию подозревать COVID-19 в любом ОРВИ Общество, 13:33
«Дело 27 июля» ,  
0 

Мосгорсуд освободил фигуранта «дела 27 июля» Чирцова

Видео: mos_gorsud / Instagram

Мосгорсуд в ходе апелляции изменил приговор Никите Чирцову, признанному виновным в применении насилия к представителю власти на акции 27 июля. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Суд постановил убрать из ранее вынесенного приговора указание на причинение потерпевшему физической боли, а также сократить срок наказания Чирцова до 11 месяцев. «Считать назначенное наказание отбытым и освободить его в связи с фактическим отбытием наказания», — постановил суд.

Суд приговорил фигуранта «дела 27 июля» Чирцова к году колонии
Политика

По версии следствия, на акции 27 июля 2019 года 22-летний программист Никита Чирцов ударил полицейского в грудь. Сам он утверждал, что оказался на акции протеста случайно, увидел, как за ним смыкается полицейское оцепление, и попытался бежать.

Прокурор просил приговорить Чирцова к трем с половиной годам колонии, однако суд учел смягчающие обстоятельства: у Чирцова престарелая бабушка, он участвовал в деятельности благотворительной организации, а также извинился перед потерпевшим. В декабре 2019 года Тверской суд Москвы приговорил его к году колонии. При вынесении приговора суд учел время, которое Чирцов провел в следственном изоляторе (СИЗО), где он находился с 1 сентября. Таким образом, согласно поправке к Уголовному кодексу, которая приравнивает один день в СИЗО к полутора дням в колонии, к декабрю Чирцов отбыл уже четыре с половиной месяца наказания. После приговора в декабре его перевели в СИЗО-1 в Курске, сообщала «Новой газете» член ОНК Ева Меркачева.

«Дело 27 июля». Что важно знать
Общество

«Дело 27 июля» — серия уголовных дел о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и нескольких дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ), которые возбудили после несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

Теги: суд, приговор, колония
Материалы по теме
Суд приговорил фигуранта «дела 27 июля» Чирцова к году колонии
Политика
Суд продлил арест фигуранту «дела 27 июля» Чирцову до 2020 года
Общество
Мосгорсуд оставил под стражей фигуранта «дела 27 июля» Чирцова
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter