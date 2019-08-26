Двое обвиняемых в нападении на силовиков 27 июля признали вину

Иван Подкопаев, обвиняемый в нападении на сотрудников Росгвардии на несогласованном митинге 27 июля, просит суд о рассмотрении его дела в особом порядке. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Обвиняемым заявлено ходатайство о проведении судебного заседания в особом порядке», — сообщили в суде. Из этого следует, что свою вину Подкопаев признал.

Данил Беглец, еще один фигурант дела об акции протеста 27 июля в Москве, также признал вину в нападении на сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на его супругу.

Беглец, как и Подкопаев, намерен просить рассмотреть его дело в суде в особом порядке, то есть без исследования доказательств. В этом случае им грозит срок не выше двух третей от максимального. По вменяемой статье (часть 1 статьи 318 УК) максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы.