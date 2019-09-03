Блогера приговорили к 5 годам за твит о детях силовиков

После акции 27 июля Владислав Синица опубликовал в Twitter пост, в котором допускал противоправные действия в отношении детей силовиков. Прокурор требовал для него шесть лет наказания, но суд снизил этот срок на год

Суд вынес приговор блогеру Владиславу Синице, обвиненному в разжигании ненависти после поста в Twitter, где призывал к насилию над детьми силовиков. Его приговорили к пяти годам колонии, сообщила РБК пресс-секретарь Пресненского суда Ирина Белова.

Уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Подмосковья СК завел в начале августа. После несогласованной акции протеста 27 июля Синица под псевдонимом Макс Стеклов опубликовал твит, где описывал возможный сценарий с применением насилия над детьми силовиков, участвовавших в разгоне акции. Этот пост следователи квалифицировали как преступление по ч. 2 ст. 282 УК. 3 августа блогера задержали во время очередной несогласованной акции в Москве.

Через два дня суд отправил Синицу под арест. «При задержании предпринял попытку уничтожить свой мобильный телефон. Может совершить другие преступления, направленные на нарушение общественной безопасности и безопасности государства», — заявлял на заседании, посвященном аресту, следователь. «Верно ли я понимаю, что следствие считает, что я могу продолжить постить картинки в интернет?» — спросил в ответ блогер.

Синица признал, что этот пост опубликовал именно он, однако свою вину в преступлении не признал, заявив, что «у подобного рода деяния нулевая общественная опасность». Накануне на судебном заседании прокуратура потребовала назначить блогеру наказание в виде шести лет колонии, однако суд назначил срок на год меньше. Наказание Синица будет отбывать в колонии общего режима.