Активиста Котова арестовали за многократные нарушения на митингах

Пресненский районный суд города Москвы арестовал активиста Константина Котова на 1 месяц 29 суток, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Котов останется под стражей до 12 октября.

Котову были предъявлены обвинения в совершении преступления по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга). Данная статья Уголовного кодекса применяется, когда у человека более трех нарушений по административным статьям о массовых мероприятиях. Адвокат активиста Мария Эйсмонт говорила, что Котов вины не признает.

Активист участвовал в несогласованном шествии в поддержку фигурантов дела «Нового величия» у здания в ФСБ в Москве 13 мая, за что его арестовали на пять суток. Позднее, 12 июня, Котов был задержан на несогласованном митинге в поддержку журналиста Ивана Голунова, его оштрафовали на 15 тыс. руб. Также 15 июля он опубликовал в соцсетях призыв выйти на Трубную площадь на акцию в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, после чего его задержали на десять суток.

Кроме того, он был задержан 10 августа за скандирование лозунгов вблизи администрации президента России на Старой площади в центре Москвы. Это произошло после согласованной акции протеста на проспекте Сахарова.