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«Дело 27 июля» ,  
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Суд отпустил фигуранта дела о беспорядках 27 июля Миняйло на свободу
Суд отказался удовлетворить ходатайство следователя о продлении срока содержания Миняйло и изменении этой меры на домашний арест. В поддержку Миняйло выступали актеры и режиссеры, подписавшие письмо на имя Дмитрия Медведева

Басманный суд Москвы отклонил ходатайство следствия о домашнем аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Алексея Миняйло и отпустил его из СИЗО. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«В соответствии с вынесенным Басманным судом постановлением в удовлетворении ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей и изменении данной меры на домашний арест отказано. Обвиняемый Миняйло освобожден из-под стражи в зале суда», — говорится в сообщении.

Алексей Миняйло, волонтер штаба не допущенного до выборов в Мосгордуму юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь, был задержан в день несанкционированного митинга в поддержку недопущенных кандидатов на Трубной площади 27 июля. Позднее его арестовали и обвинили в участии в массовых беспорядках. Такие же обвинения были адресованы Самариддину Раджабову и Айдару Губайдулину. Еще несколько обвиняемых — Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Никита Чирцов — проходят по делу о применении насилия к полицейским и сотрудникам Росгвардии во время несогласованных протестных акций.

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Миняйло на слушаниях в суде отрицал свою вину и заявлял, что не участвовал в несанкционированном митинге. По словам Миняйло, его задержали уже после окончания акции протеста.

24 сентября группа актеров и режиссеров, среди которых были Андрей Звягинцев, Лия Ахеджакова, Константин Хабенский, Ксения Раппопорт и другие, направила обращение на имя председателя правительства Дмитрия Медведева с просьбой освободить Миняйло и других фигурантов «московского дела». В письме было подробно затронуто дело Миняйло; актеры назвали его «одним из активных участников волонтерского движения». В обращении говорилось, что Миняйло ранее служил алтарником в домовом храме при МГУ, а сейчас занимается благотворительностью в организации «Полдень», помогающей социализироваться выпускникам детских домов.

Авторы: Маргарита Грошева, Михаил Юшков, Екатерина Костина
Теги: акции протеста, беспорядки, суд
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