Суд отпустил фигуранта дела о беспорядках 27 июля Миняйло на свободу

Суд отказался удовлетворить ходатайство следователя о продлении срока содержания Миняйло и изменении этой меры на домашний арест. В поддержку Миняйло выступали актеры и режиссеры, подписавшие письмо на имя Дмитрия Медведева

Басманный суд Москвы отклонил ходатайство следствия о домашнем аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Алексея Миняйло и отпустил его из СИЗО. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«В соответствии с вынесенным Басманным судом постановлением в удовлетворении ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей и изменении данной меры на домашний арест отказано. Обвиняемый Миняйло освобожден из-под стражи в зале суда», — говорится в сообщении.

Алексей Миняйло, волонтер штаба не допущенного до выборов в Мосгордуму юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь, был задержан в день несанкционированного митинга в поддержку недопущенных кандидатов на Трубной площади 27 июля. Позднее его арестовали и обвинили в участии в массовых беспорядках. Такие же обвинения были адресованы Самариддину Раджабову и Айдару Губайдулину. Еще несколько обвиняемых — Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Никита Чирцов — проходят по делу о применении насилия к полицейским и сотрудникам Росгвардии во время несогласованных протестных акций.

Миняйло на слушаниях в суде отрицал свою вину и заявлял, что не участвовал в несанкционированном митинге. По словам Миняйло, его задержали уже после окончания акции протеста.