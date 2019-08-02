Суд арестовал четверых фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве

Кирилл Жуков (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Следствие уже провело очную ставку между обвиняемым и потерпевшим омоновцем по фамилии Мадримов. «Из слов потерпевшего не следует, что ему были нанесены какие-то удары и причинена физическая боль, — заявила адвокат Жукова Светлана Байтурина. По ее словам, в действиях Жукова не прослеживается никакого состава преступления; доказательств того, что события 27 июля были именно массовыми беспорядками, также в деле нет. Байтурина отметила также, что по документам Жуков был задержан почти на сутки позже, чем фактически лишен свободы.

Обвиняемый и сам раньше служил в Росгвардии, добавила Байтурина. Жуков на заседании ограничился краткими репликами, что возражает против своего ареста.

За Миняйло, которому вменяется только участие в беспорядках, лично поручились политолог Екатерина Шульман, журналистка и член Совета по правам человека при президенте Екатерина Винокурова и артистка Татьяна Лазарева, заявил на заседании его адвокат Алан Гамазов. Он также предложил за подзащитного залог в 1 млн руб. из средств, скопленных его родителями.

Алексей Меняйло (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

«В материалах дела отсутствуют любые данные о моей причастности к этому мероприятию и доказательства моей вины. Не указано, к кому я применил силу и какое имущество повредил. Я вообще не принял участия в данной акции: собирался, но сотрудники правоохранительных органов задержали меня раньше, чем я туда попал», — заявил сам Миняйло. По его словам, он уже почти три недели держит голодовку из солидарности с Соболь и в день митинга был не в состоянии причинить какой-либо вред хорошо физически подготовленным и экипированным силовикам.

По ходатайству адвоката Гамазова суд опросил по характеристике личности Миняйло его друзей, которые зарекомендовали его как активного волонтера и глубоко верующего человека, а также пожилых родителей обвиняемого. «Мы назвали его защитником в честь деда, строителя одной из первых советских электростанций. Алексей — значит «защитник». Вот он защитником и вырос. Очень честный, порядочный, даже слишком порядочный», — заявил отец обвиняемого Александр Миняйло.

Раджабов, по версии следствия, бросил пластиковую бутылку в полицейского, причинив ему тем самым физическую боль, передавала «Медиазона». В деле есть протоколы допроса нескольких полицейских, которые отмечают, в частности, что на месте не смогли определить, кто именно бросил бутылку.

У Подкопаева при себе нашли нож, перцовый баллончик, противогаз и молоток, подчеркивалось в материалах дела, оглашенных на заседании. Сам обвиняемый объяснил, что его нож не является холодным оружием, баллончик требовался для защиты от бродячих собак, а противогаз и молоток были нужны ему в хозяйственных целях в связи с работой. Его защитник подчеркивал, что причастность Подкопаева к массовым беспорядкам в деле никак не конкретизирована, а в ходе обыска у него дома с неизвестной целью изъяли компьютеры и жесткие диски.

Иван Подкопаев (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

27 июля в центре Москвы прошла несанкционированная акция протеста против отказа Мосизбиркома регистрировать на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов. По данным МВД, были задержаны более тысячи человек, проект «ОВД-Инфо» сообщал о 1373 задержанных. В течение понедельника в московские суды поступило более 270 административных протоколов на участников митинга. Впоследствии СКР возбудил дело о массовых беспорядках и несколько дел о применении насилия к представителям власти, которые сейчас объединены в одно производство.