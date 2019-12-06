Суд приговорил студента Егора Жукова к условному сроку

Адвокат Жукова Мурад Мусаев сказал РБК, что пока не знает, будет ли защита обжаловать приговор. «Мы пока не знаем воли доверителя», — отметил он.

Поддержать Жукова на суд пришли главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, проректор ВШЭ Валерия Касамара, сопредседатель Московской Хельсинкской группы Валерий Борщев, актриса Чулпан Хаматова, рэпер Oxxxymiron. У здания суда во время заседания собрались десятки человек, которые скандировали «отпускай» и «приговор всему поколению».

Егор Жуков — самый известный фигурант «дела 27 июля», возбужденного в отношении участников акций протеста против отказа регистрировать оппозиционных кандидатов в Мосгордуму. Он автор политического видеоблога. После ареста Жукова личные поручительства за него подписали 612 человек, в том числе более 300 преподавателей ВШЭ.

Ранее на судах студента поддерживали актриса Чулпан Хаматова, писатель Дмитрий Быков и рэпер Oxxxymiron — последний был готов внести за Жукова залог в 2 млн руб. Главные редакторы «Эха Москвы» и «Новой газеты» Алексей Венедиктов и Дмитрий Муратов дали суду гарантию, что в случае освобождения Жукова готовы взять его на работу.

Жуков был задержан 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках (ст. 212 УК). Федеральные телеканалы тогда опубликовали видео, где молодой человек, похожий на Жукова, во время акции протеста делает перед митингующими направляющие движения руками. Спустя месяц «Новая газета» обнародовала доказательства, что этим молодым человеком был не Жуков. На следующий день у арестованного студента дома прошел новый обыск, в ходе которого силовики изъяли флешки с его учебными проектами и агитацией (Жуков выдвигался на выборах в Мосгордуму), штатив, рубашку, либертарианский флаг и фигурку трех лягушек.

Через несколько дней в отношении Жукова прекратили дело о массовых беспорядках, но возбудили новое — о призывах к экстремистской деятельности в интернете (ст. 280 УК). Обвинение было основано на четырех видеозаписях, где Жуков рассуждает об эффективности ненасильственного протеста и, по мнению следствия, выражает «чувство политической ненависти и вражды к существующему в Российской Федерации конституционному строю», писала «Медиазона».

Судебный процесс по делу Жукова начался 3 декабря и завершился за два заседания, каждое из которых длилось 10–12 часов с перерывами на эвакуацию из-за сообщений о взрывном устройстве. На процессе выступили два свидетеля — эксперты из ведомственных институтов СК и ФСБ, которые отсмотрели ролики из блога Жукова и обнаружили в них призывы к насильственной смене власти в России.

По ходатайству защитников Жукова в суд пришли ведущий научный сотрудник сектора теоретической семантики Института русского языка им. В.В.Виноградова РАН Ирина Левонтина и бывший сотрудник Московского исследовательского центра при департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции правительства Москвы Юлия Сафонова. Несмотря на научный стаж в несколько десятилетий, суд усомнился в их квалификации.

В своем последнем слове Жуков заявил, что, по его мнению, «единственная социальная политика, которую последовательно проводит Российское государство, — это разобщение». «Я действительно желаю видеть в своих гражданах два этих качества — ответственность и любовь. Ответственность за себя, за тех, кто рядом, за всю страну. Любовь к слабому, к ближнему, к человечеству. Это мое желание — еще одна причина, ваша честь, почему я не мог призывать к насилию. Насилие развязывает руки, ведет к безнаказанности, а значит, и к безответственности. Ровно так же насилие не ведет к любви», — заявил Жуков.