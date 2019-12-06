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«Дело 27 июля» ,  
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Суд приговорил студента Егора Жукова к условному сроку
Кунцевский суд Москвы приговорил к трем годам условно студента ВШЭ Егора Жукова. Студенту, изначально проходившему по делу о массовых беспорядках 27 июля, вменяли призывы к экстремизму в интернете
Егор Жуков (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Кунцевский суд Москвы приговорил к трем годам лишения свободы условно студента-политолога Высшей школы экономики 21-летнего Егора Жукова с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов, на два года. Такое решение вынесла судья Светлана Ухналева, передает корреспондент РБК.

Суд определил судьбу изъятых у Жукова вещдоков: штатив, ноутбук и фотоаппарат ему решено возвратить, а либертарианский флаг и три керамические фигурки лягушек — уничтожить.

Прокурор запрашивал для Жукова четыре года реального срока в колонии. Суд счел доказанным, что Жуков «совершил публичные призывы к экстремистской деятельности», стремясь вовлечь в нее «неограниченный круг пользователей интернета». В видеороликах в блоге Жукова суд обнаружил «призывы к смене власти в России, в том числе насильственным путем», а также призывы к таким способам мятежа, как неуплата налогов или изготовление фальшивых денег, отметила Ухналева. Судья сослалась на выводы экспертов-криминалистов, привлеченных к делу следствием: они отметили, что в видеороликах Жукова присутствует «идея ненависти к власти как источнику бед населения».

Фотогалерея 
Вынесение приговора студенту Егору Жукову. Фоторепортаж

Мнение защиты о том, что ведомственные эксперты не обладают необходимой квалификацией и образованием, суд счел надуманным. «Указание защиты на тенденциозность следствия не находит своего объективного подтверждения», — также заключила Ухналева.

Адвокат Жукова Мурад Мусаев сказал РБК, что пока не знает, будет ли защита обжаловать приговор. «Мы пока не знаем воли доверителя», — отметил он.

Поддержать Жукова на суд пришли главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, проректор ВШЭ Валерия Касамара, сопредседатель Московской Хельсинкской группы Валерий Борщев, актриса Чулпан Хаматова, рэпер Oxxxymiron. У здания суда во время заседания собрались десятки человек, которые скандировали «отпускай» и «приговор всему поколению».

Егор Жуков — самый известный фигурант «дела 27 июля», возбужденного в отношении участников акций протеста против отказа регистрировать оппозиционных кандидатов в Мосгордуму. Он автор политического видеоблога. После ареста Жукова личные поручительства за него подписали 612 человек, в том числе более 300 преподавателей ВШЭ.

Ранее на судах студента поддерживали актриса Чулпан Хаматова, писатель Дмитрий Быков и рэпер Oxxxymiron — последний был готов внести за Жукова залог в 2 млн руб. Главные редакторы «Эха Москвы» и «Новой газеты» Алексей Венедиктов и Дмитрий Муратов дали суду гарантию, что в случае освобождения Жукова готовы взять его на работу.

Жуков был задержан 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках (ст. 212 УК). Федеральные телеканалы тогда опубликовали видео, где молодой человек, похожий на Жукова, во время акции протеста делает перед митингующими направляющие движения руками. Спустя месяц «Новая газета» обнародовала доказательства, что этим молодым человеком был не Жуков. На следующий день у арестованного студента дома прошел новый обыск, в ходе которого силовики изъяли флешки с его учебными проектами и агитацией (Жуков выдвигался на выборах в Мосгордуму), штатив, рубашку, либертарианский флаг и фигурку трех лягушек.

Через несколько дней в отношении Жукова прекратили дело о массовых беспорядках, но возбудили новое — о призывах к экстремистской деятельности в интернете (ст. 280 УК). Обвинение было основано на четырех видеозаписях, где Жуков рассуждает об эффективности ненасильственного протеста и, по мнению следствия, выражает «чувство политической ненависти и вражды к существующему в Российской Федерации конституционному строю», писала «Медиазона».

Судебный процесс по делу Жукова начался 3 декабря и завершился за два заседания, каждое из которых длилось 10–12 часов с перерывами на эвакуацию из-за сообщений о взрывном устройстве. На процессе выступили два свидетеля — эксперты из ведомственных институтов СК и ФСБ, которые отсмотрели ролики из блога Жукова и обнаружили в них призывы к насильственной смене власти в России.

По ходатайству защитников Жукова в суд пришли ведущий научный сотрудник сектора теоретической семантики Института русского языка им. В.В.Виноградова РАН Ирина Левонтина и бывший сотрудник Московского исследовательского центра при департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции правительства Москвы Юлия Сафонова. Несмотря на научный стаж в несколько десятилетий, суд усомнился в их квалификации.

В своем последнем слове Жуков заявил, что, по его мнению, «единственная социальная политика, которую последовательно проводит Российское государство, — это разобщение». «Я действительно желаю видеть в своих гражданах два этих качества — ответственность и любовь. Ответственность за себя, за тех, кто рядом, за всю страну. Любовь к слабому, к ближнему, к человечеству. Это мое желание — еще одна причина, ваша честь, почему я не мог призывать к насилию. Насилие развязывает руки, ведет к безнаказанности, а значит, и к безответственности. Ровно так же насилие не ведет к любви», — заявил Жуков.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: суд, ВШЭ, приговор, митинг
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