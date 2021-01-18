В Вашингтоне из-за пожара в лагере для бездомных эвакуировали Капитолий

Очевидцы сообщили о дыме над Капитолием в день репетиции инаугурации Байдена. Пожар произошел в нескольких кварталах от парламентского комплекса. Он начался в лагере для бездомных, передает AP

Пожар в лагере для бездомных (Фото: John Koussis / Twitter)

В Вашингтоне у Капитолия произошел пожар, сообщается в Twitter столичного агентства по чрезвычайным ситуациям.

Пожар потушили, в результате происшествия никто не пострадал, уточнили в агентстве.

О дыме над Капитолием сообщали очевидцы.

По данным источника Reuters, здание Капитолия заблокировали из-за угрозы безопасности, закрыв на вход и выход. В этот день там должна была пройти репетиция инаугурации избранного президента США Джо Байдена, сообщили источники Politico.