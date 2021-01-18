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В Вашингтоне из-за пожара в лагере для бездомных эвакуировали Капитолий

Очевидцы сообщили о дыме над Капитолием в день репетиции инаугурации Байдена. Пожар произошел в нескольких кварталах от парламентского комплекса. Он начался в лагере для бездомных, передает AP
Пожар в лагере для бездомных
Пожар в лагере для бездомных (Фото: John Koussis / Twitter)

В Вашингтоне у Капитолия произошел пожар, сообщается в Twitter столичного агентства по чрезвычайным ситуациям.

Пожар потушили, в результате происшествия никто не пострадал, уточнили в агентстве.

О дыме над Капитолием сообщали очевидцы.

По данным источника Reuters, здание Капитолия заблокировали из-за угрозы безопасности, закрыв на вход и выход. В этот день там должна была пройти репетиция инаугурации избранного президента США Джо Байдена, сообщили источники Politico.

Пожар произошел в нескольких кварталах от Капитолия, сообщил телеканал Fox 5 DC. По его информации, в связи с этим участников репетиции ненадолго эвакуировали.

По словам источников AP, пожар произошел в лагере для бездомных. Занятым в репетиции инаугурации, в том числе военному оркестру, приказали перебраться в безопасное место внутри комплекса Капитолия.

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ФБР проверит Нацгвардию на угрозы перед инаугурацией Байдена
Политика
Фото:Scott Olson / Getty Images

Инаугурация Байдена запланирована на 20 января. Для обеспечения безопасности Facebook запретил публикации об организации мероприятий у зданий Белого дома и Капитолия в этот день, а Пентагон предоставил Вашингтону около 25 тыс. военных.

Меры безопасности усилены, поскольку американские чиновники и сотрудники служб безопасности опасаются насилия на протестах в день инаугурации Байдена. По данным Politico, Нацваргдию США предупредили, что на Капитолийском холме в день церемонии могут заложить самодельные взрывные устройства. Сенаторам сообщили об угрозе штурма Капитолия 4 тыс. вооруженных «патриотов».

Опасения относительно того, как пройдет инаугурация Байдена, вызваны протестами, которые сторонники действующего президента США Дональда Трампа устроили 6 января. В тот день они захватили Капитолий и сорвали заседание конгресса, который должен был утвердить результаты выборов, которые Трамп проиграл. В результате столкновений погибли пять человек.

Байден заявил, что нападение было спланированным, и обвинил Трампа в подстрекательстве. Действующий президент опроверг свою причастность к протестам и пообещал мирно передать власть.

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Автор
Виктория Полякова
При участии
Георгий Тадтаев
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