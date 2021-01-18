В Вашингтоне из-за пожара в лагере для бездомных эвакуировали Капитолий

Пожар произошел в нескольких кварталах от Капитолия, сообщил телеканал Fox 5 DC. По его информации, в связи с этим участников репетиции ненадолго эвакуировали.
По словам источников AP, пожар произошел в лагере для бездомных. Занятым в репетиции инаугурации, в том числе военному оркестру, приказали перебраться в безопасное место внутри комплекса Капитолия.
Инаугурация Байдена запланирована на 20 января. Для обеспечения безопасности Facebook запретил публикации об организации мероприятий у зданий Белого дома и Капитолия в этот день, а Пентагон предоставил Вашингтону около 25 тыс. военных.
Меры безопасности усилены, поскольку американские чиновники и сотрудники служб безопасности опасаются насилия на протестах в день инаугурации Байдена. По данным Politico, Нацваргдию США предупредили, что на Капитолийском холме в день церемонии могут заложить самодельные взрывные устройства. Сенаторам сообщили об угрозе штурма Капитолия 4 тыс. вооруженных «патриотов».
Опасения относительно того, как пройдет инаугурация Байдена, вызваны протестами, которые сторонники действующего президента США Дональда Трампа устроили 6 января. В тот день они захватили Капитолий и сорвали заседание конгресса, который должен был утвердить результаты выборов, которые Трамп проиграл. В результате столкновений погибли пять человек.
Байден заявил, что нападение было спланированным, и обвинил Трампа в подстрекательстве. Действующий президент опроверг свою причастность к протестам и пообещал мирно передать власть.