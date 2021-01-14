Байден заявил о спланированных атаках на Капитолий

По его мнению, беспорядки 6 января были спланированы и координировались. Избранный президент назвал их участников экстремистами и внутренними террористами, и заявил, что их спровоцировал Трамп

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Беспорядки на Капитолийском холме были спланированы и координировались, заявил избранный президент США Джо Байден. При этом он считает, что их участников спровоцировал действующий президент Дональд Трамп.

«Это преступное нападение было спланированным и скоординированным. Его осуществили политические экстремисты и внутренние террористы, которых подстрекал к насилию президент Трамп», — говорится в заявлении Байдена.

Он также назвал беспорядки «вооруженным восстанием против США» и призвал привлечь виновных к ответственности.

Байден упомянул текущее обсуждение импичмента Трампу и выразил надежду на то, что сенат займется этим вопросом, не отвлекаясь от других срочных дел, касающихся страны.