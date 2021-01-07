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Трамп пообещал спокойно передать власть 20 января

Трамп заявил, что по-прежнему не согласен с результатами выборов. Он пообещал продолжить борьбу и после ухода из Белого дома
Фото: John Minchillo / AP
Фото: John Minchillo / AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что его несогласие с результатами выборов не станет препятствием для передачи власти 20 января.

«Хотя я абсолютно несогласен с итогами голосования, а имеющиеся факты лишь подтверждают мое мнение, 20 января власть будет передана по закону», — передал слова Трампа его советник Дэн Скавино.

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«Хотя речь идет об окончании одного из величайших президентских сроков в нашей истории, уверяю, что это лишь начало борьбы за возможность вернуть Америке величие», — заявил Трамп.

Сообщение президента, которое опубликовал в своем Twitter Скавино (аккаунт самого президента в социальной сети был заблокирован накануне), появилось после голосования в конгрессе, утвердившего победителем президентских выборов Джо Байдена. Все попытки республиканцев на этой финальной стадии опротестовать результаты в Пенсильвании и Джорджии потерпели неудачу.

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Голосование в конгрессе попытались сорвать сторонники Трампа, которые вечером 6 января прорвали полицейское оцепление и ворвались в здание. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить огнестрельное оружие и слезоточивый газ. По последней информации, в результате беспорядков погибли четыре человека.

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