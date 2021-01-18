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ФБР проверит Нацгвардию на угрозы перед инаугурацией Байдена

Пока военное командование сообщает, что никаких нацугроз со стороны гвардейцев не выявлено. В обеспечении порядка во время инаугурации примут участие 25 тыс. военных, что в два с половиной раза больше, чем в прошлые годы
Фото: Scott Olson / Getty Images
Фото: Scott Olson / Getty Images

ФБР начало проверку бойцов Национальной гвардии США на предмет угроз для избранного президента Джо Байдена или гостей во время его инаугурации, которая состоится 20 января, пишет Associated Press (AP).

Проверку инициировало военное командование, которое опасается атак или других угроз со стороны гвардейцев. В ней примут участие все 25 тыс. сотрудников Нацгвардии, которых отправляют в Вашингтон на время инаугурации.

Министр Сухопутных войск Райан Маккарти сообщил АР, что предупредил командиров, чтобы они были начеку и следили за своими подразделениями по мере приближения даты мероприятия. Однако пока он и другие представители власти сообщают, что у них нет никаких доказательств возможных готовящихся атак, кроме того, их не выявила и проверка.

«Мы постоянно следим за этим и проверяем по второму и третьему кругу каждого, получившего назначение», — заявил Маккарти. По его словам, сотрудники Нацгвардии также проходят обучение по выявлению потенциальных угроз.

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Как пишет АР, число задействованных в этот раз гвардейцев будет превышать количество военных в прошлые годы по меньшей мере в два с половиной раза. Военнослужащих регулярно проверяют на наличие экстремистских связей, уточняет агентство, однако проверка силами ФБР является дополнением к обычным мероприятиям.

Проверка стартовала более недели назад, ее планируется завершить к среде.

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Пресс-служба Нацгвардии сообщала, что военнослужащие, направленные в столицу на время инаугурации, будут размещены вокруг города.

Помимо этого, некоторых бойцов планируется вооружить. Оружие получат как минимум те, кто будет нести службу рядом и на подступах к Капитолию. До этого Маккарти сообщал, что военные могут получить автоматические карабины М-4 и пистолеты «Беретта».

Ранее уже поступали сообщения о возможных нарушениях закона во время церемонии вступления нового президента в должность. Так, на прошлой неделе Politico сообщил, что Нацгвардию предупредили о возможности обнаружения самодельных взрывных устройств на Капитолии.

Помимо этого, власти опасаются повторения беспорядков в день инаугурации, по аналогии с теми, что прошли в столице 6 января. Конгрессменам сообщили, что группа из примерно 4 тыс. человек готовится окружить здание парламента, чтобы не дать войти «любому демократу». По сообщениям властей, они настроены крайне серьезно.

Сам Трамп призывал всех отказаться от насилия, осуждал нарушения закона во время акций протеста и заявлял о необходимости передать власть мирно и по закону.

Автор
Мария Лисицына
ФБР Нацгвардия инаугурация Джо Байден
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