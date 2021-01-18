ФБР проверит Нацгвардию на угрозы перед инаугурацией Байдена

Пока военное командование сообщает, что никаких нацугроз со стороны гвардейцев не выявлено. В обеспечении порядка во время инаугурации примут участие 25 тыс. военных, что в два с половиной раза больше, чем в прошлые годы

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ФБР начало проверку бойцов Национальной гвардии США на предмет угроз для избранного президента Джо Байдена или гостей во время его инаугурации, которая состоится 20 января, пишет Associated Press (AP).

Проверку инициировало военное командование, которое опасается атак или других угроз со стороны гвардейцев. В ней примут участие все 25 тыс. сотрудников Нацгвардии, которых отправляют в Вашингтон на время инаугурации.

Министр Сухопутных войск Райан Маккарти сообщил АР, что предупредил командиров, чтобы они были начеку и следили за своими подразделениями по мере приближения даты мероприятия. Однако пока он и другие представители власти сообщают, что у них нет никаких доказательств возможных готовящихся атак, кроме того, их не выявила и проверка.

«Мы постоянно следим за этим и проверяем по второму и третьему кругу каждого, получившего назначение», — заявил Маккарти. По его словам, сотрудники Нацгвардии также проходят обучение по выявлению потенциальных угроз.