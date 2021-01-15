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Politico сообщило о переносе репетиции инаугурации Байдена

Репетицию церемонии перенесли с 17 на 18 января из соображений безопасности. Ранее в ФБР заявили, что обнаружили угрозы инаугурации Байдена. В конгрессе считают, что сторонники Трампа 20 января могут пойти на штурм Капитолия
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Matt Slocum / AP)

Репетицию церемонии инаугурации избранного президента США Джо Байдена, запланированную на 17 января, отложили из соображений безопасности. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух знакомых с решением источников.

По словам собеседников издания, чиновники и сотрудники служб нацбезопасности встревожены ростом угроз вокруг будущей инаугурации. До этого ФБР предупредило о возможных протестах во всех американских штатах в ближайшие выходные.

В результате репетицию инаугурации перенесли на понедельник, 18 января. В связи с повышением требований к безопасности была также отменена железнодорожная поездка Байдена и его команды из города Уилмингтон, штат Дэлавер, в Вашингтон. Ожидается, что для обеспечения безопасности во время самой церемонии нацгвардия направит в столицу США более 20 тыс. военнослужащих.

ФБР заявило об угрозе протестов перед инаугурацией Байдена
Политика
Кристофер Рэй

Ранее глава ФБР Кристофер Рэй заявил, что бюро в преддверии инаугурации Байдена фиксирует в интернете значительно количество угроз безопасности. «Прямо сейчас мы отслеживаем призывы к потенциальным акциям протеста с оружием», — сказал он.

Рэй добавил, что опасается возможного насилия во время акций, запланированных не только в Вашингтоне, но и в других американских штатах. Глава ФБР добавил, что сотрудники правоохранительных органов уже задержали около 100 и еще идентифицировали около 200 участников беспорядков у здания Капитолия 6 января.

Кроме того, правоохранительные органы уведомили конгресс США, что 20 января, в день инаугурации Байдена, несколько тысяч сторонников действующего президента Дональда Трампа в Вашингтоне собираются штурмовать Капитолий.

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Член палаты представителей Конор Лэмб рассказал о намерении «4 тыс. вооруженных патриотов» помешать демократам. По его словам, у участников предполагаемых беспорядков есть «правила ведения боевых действий», в связи с чем их можно считать организованной группой.

11 января Трамп объявил в Вашингтоне двухнедельный режим чрезвычайной ситуации для обеспечения безопасности во время инаугурации Байдена. Действующий глава государства до этого осуждал насилие и поведение участников беспорядков в столице.

Автор
Михаил Котляр
Джо Байден инаугурация Вашингтон безопасность
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