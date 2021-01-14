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СМИ узнали о предупреждении Нацгвардии США об угрозе взрывов на Капитолии

Бойцов Национальной гвардии предупредили о том, что на Капитолии в дни инаугурации Байдена могут заложить самодельные взрывные устройства. Гвардейцам также сообщили, что протестующие могут быть серьезно вооружены

Нацгвардию США предупредили о возможности обнаружения самодельных взрывных устройств на Капитолийском холме в дни инаугурации избранного президента Джо Байдена, сообщает Politico со ссылкой на двух гвардейцев, получивших предупреждение. Инаугурация назначена на 20 января.

В рамках брифинга было сказано, что правоохранительные органы полагают, что взрывные устройства, которые были найдены в штаб-квартирах Национальных комитетов Республиканской и Демократической партий ранее, не были единичным случаем.

Издание также сообщает со ссылкой на двух жителей округа Колумбия, что ФБР еще не задержала тех, кто заложил взрывные устройства, а ее агенты опрашивают местных жителей.

Помимо этого, Нацгвардию предупредили, что протестующие, которые могут выйти на акции на фоне инаугурации Байдена, возможно, будут серьезно вооружены.

Сенаторам сообщили об угрозе штурма Капитолия в ходе инаугурации Байдена
Политика
Фото:J. Scott Applewhite / AP

В среду The New York Times сообщала, что власти решили вооружить бойцов Нацгвардии, которые будут дежурить во время инаугурации. Всего службу будут нести около 15 тыс. гвардейцев, оружие получат как минимум те, кто будет находиться рядом и на подступах к Капитолию.

Ранее министр Сухопутных войск Райан Маккарти допускал вооружение бойцов на время инаугурации автоматическими карабинами М-4 и пистолетами «Беретта».

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Власти опасаются, что в дни инаугурации Байдена на Капитолии могут повториться беспорядки, по аналогии с прошедшими 6 января. Член палаты представителей Конор Лэмб предупредил, что организованная группа, состоящая из примерно 4 тыс. человек, может окружить Капитолий, чтобы помешать войти «любому демократу». По его словам, они настроены крайне серьезно.

На фоне информации о готовящихся протестах, Трамп призвал не допускать насилия, беззакония и вандализма любого характера. Он также попросил всех американцев помочь снизить напряженность.

Автор
Мария Лисицына
Нацгвардия Капитолий самодельное взрывное устройство
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