СМИ узнали о предупреждении Нацгвардии США об угрозе взрывов на Капитолии

Бойцов Национальной гвардии предупредили о том, что на Капитолии в дни инаугурации Байдена могут заложить самодельные взрывные устройства. Гвардейцам также сообщили, что протестующие могут быть серьезно вооружены

Нацгвардию США предупредили о возможности обнаружения самодельных взрывных устройств на Капитолийском холме в дни инаугурации избранного президента Джо Байдена, сообщает Politico со ссылкой на двух гвардейцев, получивших предупреждение. Инаугурация назначена на 20 января.

В рамках брифинга было сказано, что правоохранительные органы полагают, что взрывные устройства, которые были найдены в штаб-квартирах Национальных комитетов Республиканской и Демократической партий ранее, не были единичным случаем.

Издание также сообщает со ссылкой на двух жителей округа Колумбия, что ФБР еще не задержала тех, кто заложил взрывные устройства, а ее агенты опрашивают местных жителей.

Помимо этого, Нацгвардию предупредили, что протестующие, которые могут выйти на акции на фоне инаугурации Байдена, возможно, будут серьезно вооружены.