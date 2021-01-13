Сенаторам сообщили об угрозе штурма Капитолия в ходе инаугурации Байдена

Несколько тысяч сторонников действующего президента США Дональда Трампа планируют 20 января штурмовать Капитолий, чтобы помешать инаугурации избранного главы государства Джо Байдена. Об этом представителей конгресса информировали правоохранительные органы, сообщил в эфире телеканала CNN член палаты представителей Конор Лэмб (демократ от штата Пенсильвания).

«Они говорят о 4 тыс. вооруженных «патриотов», которые окружат Капитолий, чтобы помешать любому демократу войти. Они опубликовали правила ведения боевых действий, то есть когда вы стреляете, а когда нет. Итак, это организованная группа, у которой есть план», — сказал он.

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