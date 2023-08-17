Глава Дагестана назвал две причины взрыва на заправке в Махачкале

Меликов считает, что взрыв на АЗС в Махачкале произошел из-за недобросовестности как предпринимателей, так и надзорных органов. Ранее он говорил, что причиной трагедии стали «жадность и алчность» нарушивших меры безопасности

Последствия взрыва на автозаправке в Махачкале (Фото: Мария Лисицына / РБК)

Причиной взрыва на заправке в Махачкале стала недобросовестность предпринимателей и надзорных органов, заявил глава Дагестана Сергей Меликов журналистам.

«Та трагедия, которая произошла... Недобросовестность как со стороны самих предпринимателей, так и со стороны технадзора», — считает он (цитата по «РИА Новости»).

Взрыв на автозаправке «Нафта-24» в Кумторкалинском районе на севере Махачкалы произошел вечером 14 августа. Пожар начался на станции технического обслуживания, потом он перекинулся на близлежащие строения — автозаправку и другие здания. Взрывом были повреждены более 400 строений.

В результате погибли 35 человек, более 100 — пострадали. 16 пострадавших эвакуировали в Москву. 15 августа в Дагестане объявили день траура по погибшим при взрыве. Семьям погибших обещали выплатить по 1 млн руб. Президент России Владимир Путин после доклада Меликова о взрыве предложил главе региона воспользоваться федеральными мерами поддержки.

По словам Меликова, причиной взрыва стала детонация емкостей напротив заправки. Он также говорил, что взрыв произошел из-за «жадности и алчности» тех, кто нарушил меры безопасности. «Никак не может станция техобслуживания находиться в близости от АЗС. Хотя бы по той причине, что техобслуживание предусматривает сварочные работы, а заправочный комплекс — хранение легковоспламеняющихся жидкостей и газа», — отмечал глава Дагестана.

СК завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК). По одной из версий следствия, взрыв произошел из-за «нарушения хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками».

17 августа в Москву доставили владельца селитры, которая хранилась на складах рядом с СТО. Эльдар Насрулаев держал магазин удобрений и арендовал помещения у другого бизнесмена — Руслана Саидахметова, рассказывал источник РБК в региональном отделении МВД.

В этот же день Насрулаева отправили под арест до 14 октября. Ему предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности гибель двух и более человек (ч. 3 ст. 238 УК). По этой статье предпринимателю может грозить до десяти лет лишения свободы.