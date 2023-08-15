Меликов объяснил пожар на заправке детонацией емкостей напротив АЗС
Причины взрыва на заправке на севере Махачкалы устанавливаются, точка детонации находилась напротив АЗС. Об этом сообщил губернатор Дагестана Сергей Меликов.
«Причины и характер взрыва устанавливаются. С этой точки взрыва сдетонировали емкости напротив стоящей заправки, в результате чего произошли возгорание и пожар», — сказал он.
Взрыв произошел на автозаправке «Нафта-24» в Кумторкалинском районе на севере Махачкалы в районе 22:00. По данным МЧС, изначально загорелось здание автосервиса, затем огонь перекинулся на заправку, а потом на АЗС взорвалась газовоздушная смесь.
В районе 00:45 в МЧС заявили, что возгорание на заправке локализовано. По данным спасателей, в результате взрыва погибли 12, а пострадали 60 человек.
В пресс-службе ведомства позже уточнили РБК, что для транспортировки пострадавших в Дагестан направят спецборт МЧС. «Всем тяжелопострадавшим специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава России будут обеспечены консультации ведущих врачей для определения наиболее эффективной тактики лечения и целесообразности эвакуации в Москву», — говорится в сообщении.
Mash пишет, что в результате взрыва у ближайших к заправке домов выбило стекла. Прокуратура Дагестана начала проверку по факту произошедшего, а местные власти перекрыли подачу газа в Кумторкалинском районе. Меликов обещал выплатить компенсации семьям погибших и пострадавших в результате взрыва.