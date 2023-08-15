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Меликов объяснил пожар на заправке детонацией емкостей напротив АЗС

Меликов: возгорание на автозаправке произошло из-за детонации емкостей напротив АЗС
Автозаправка на выезде из Махачкалы взорвалась вечером 14 августа. Меликов уточнил, что в результате происшествия погибли не менее 12 человек. По его словам, причиной взрыва стала «детонация емкостей» напротив АЗС

Причины взрыва на заправке на севере Махачкалы устанавливаются, точка детонации находилась напротив АЗС. Об этом сообщил губернатор Дагестана Сергей Меликов.

«Причины и характер взрыва устанавливаются. С этой точки взрыва сдетонировали емкости напротив стоящей заправки, в результате чего произошли возгорание и пожар», — сказал он.

Взрыв произошел на автозаправке «Нафта-24» в Кумторкалинском районе на севере Махачкалы в районе 22:00. По данным МЧС, изначально загорелось здание автосервиса, затем огонь перекинулся на заправку, а потом на АЗС взорвалась газовоздушная смесь.

В районе 00:45 в МЧС заявили, что возгорание на заправке локализовано. По данным спасателей, в результате взрыва погибли 12, а пострадали 60 человек.

В пресс-службе ведомства позже уточнили РБК, что для транспортировки пострадавших в Дагестан направят спецборт МЧС. «Всем тяжелопострадавшим специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава России будут обеспечены консультации ведущих врачей для определения наиболее эффективной тактики лечения и целесообразности эвакуации в Москву», — говорится в сообщении.

Меликов объяснил пожар на заправке детонацией емкостей напротив АЗС
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Mash пишет, что в результате взрыва у ближайших к заправке домов выбило стекла. Прокуратура Дагестана начала проверку по факту произошедшего, а местные власти перекрыли подачу газа в Кумторкалинском районе. Меликов обещал выплатить компенсации семьям погибших и пострадавших в результате взрыва.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Сергей Меликов Дагестан взрыв Махачкала АЗС