Путин предложил главе Дагестана меры поддержки после взрыва в Махачкале

Путин после доклада Меликова о взрыве на АЗС в Махачкале предложил главе Дагестана воспользоваться федеральными мерами поддержки. По словам Меликова, повреждены свыше 400 зданий, большинство из которых — жилые

Последствия взрыва на АЗС в Махачкале (Фото: Муса Салгереев / ТАСС)

Глава Дагестана Сергей Меликов накануне доложил президенту Владимиру Путину об обстоятельствах взрыва возле заправки в Махачкале и предполагаемых причинах произошедшего. Путин, в свою очередь, предложил воспользоваться федеральными мерами поддержки, рассказал Меликов журналистам.

«Владимир Владимирович <...> поинтересовался, какая помощь с точки зрения федеральных решений нам нужна, и предложил этими мерами поддержки воспользоваться», — сказал он (цитата по ТАСС).

Глава Дагестана сообщил, что повреждения в результате ЧП получили более 400 строений, большинство из которых — жилые дома.

Взрыв на заправке «Нафта-24» в Кумторкалинском районе на севере Махачкалы произошел вечером 14 августа. По данным МЧС, загорелось здание автосервиса, затем огонь перекинулся на заправку, а потом на АЗС взорвалась газовоздушная смесь.

Погибли 35 человек, в том числе трое детей, пострадали 115. Из пострадавших в больницах находятся 64 человека, 17 из них в тяжелом состоянии. В ночь на 16 августа борт МЧС доставил 16 тяжелораненых, в том числе троих детей, в Москву.

Как сообщил столичный мэр Сергей Собянин, девять пострадавших поместили в городские клиники. Шесть человек, включая двоих детей, находятся в очень тяжелом состоянии, добавил он.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК). Максимальное наказание — десять лет лишения свободы.

По версии следствия, в здании станции техобслуживания (СТО) произошел пожар, затем огонь перекинулся на соседнее помещение, в котором, по предварительным данным, находилось легковоспламеняющееся удобрение на основе селитры, после чего произошел взрыв.

Меликов связал произошедшее с «жадностью и алчностью», которые приводят к нарушениям требований безопасности. «Никак не может станция техобслуживания находиться в близости от АЗС. Хотя бы по той причине, что техобслуживание предусматривает сварочные работы, а заправочный комплекс — хранение легковоспламеняющихся жидкостей и газа», — подчеркнул он.

15 августа в Дагестане объявили днем траура по погибшим при взрыве на АЗС. Семьям жертв взрыва обещали выплатить материальную помощь в размере 1 млн руб.