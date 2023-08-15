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Глава Дагестана связал взрыв в Махачкале с «жадностью и алчностью»

Глава Дагестана Меликов назвал причиной взрыва на АЗС в Махачкале «жадность и алчность»
Владельца взорвавшейся в Махачкале заправки в 2016-м ставили на учет из-за незаконной продажи сжиженного газа, рассказал источник РБК

Глава Дагестана связал взрыв в Махачкале с «жадностью и алчностью»
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Причиной взрыва на автозаправке в Махачкале, в результате которого погибли 35 человек, стали «жадность и алчность», из-за которых нарушаются меры безопасности для извлечения небольшой выгоды, заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

«Никак не может станция техобслуживания находиться в близости от АЗС. Хотя бы по той причине, что техобслуживание предусматривает сварочные работы, а заправочный комплекс — хранение легковоспламеняющихся жидкостей и газа», — сказал глава Дагестана.

Воронка и разгром автозаправки: последствия взрыва в Махачкале
Фотогалерея 

Взрыв на автозаправке «Нафта-24» на севере Махачкалы произошел вечером 14 августа. По данным МЧС, изначально загорелось здание автосервиса, а затем огонь перекинулся на АЗС, где взорвалась газовоздушная смесь.

По последним данным МЧС, жертвами взрыва стали 35 человек, пострадали 80, из них 63 лечатся в больнице.

Источник, близкий к региональному управлению МВД, рассказал РБК, что владельцем автозаправочной станции является 38-летний Ибрагим Шамхалов. В 2016 году его ставили на спецучет из-за того, что он осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность по продаже сжиженного газа. Тогда правоохранительные органы определили сумму ущерба свыше 13 млн руб. В том же году у силовиков возникали к предпринимателю претензии из-за отмывания денежных средств в размере 1,6 млн руб. Мужчина должен был отмечаться в МВД два раза в месяц.

Следственный комитет после взрыва возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц; максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы). Глава СК Александр Бастрыкин поставил ход расследования на контроль центрального аппарата ведомства.

В Кумторкалинском районе Дагестана, где произошел взрыв, решили объявить режим ЧС. Генпрокурор Игорь Краснов поручил провести проверку законности работы автозаправочных станций на территории региона.

15 августа в Дагестане объявили днем траура по погибшим при взрыве на АЗС. Семьям жертв взрыва выплатят материальную помощь в размере 1 млн руб., сообщал глава региона Сергей Меликов.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Дмитрий Серков Дмитрий Серков
Сергей Меликов Дагестан взрыв автозаправка АЗС Махачкала
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