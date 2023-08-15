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СК назвал возможную причину взрыва на АЗС в Махачкале

СК назвал возможной причиной взрыва в Махачкале нарушения при хранении удобрений
Пожар возник на станции техобслуживания, потом пламя перешло на помещение, где хранили легковоспламеняющиеся удобрения, отчего произошел взрыв, сообщили в СК. Затем огонь затронул заправку. Жертвами взрыва стали 35 человек
Последствия взрыва на автозаправке в Махачкале
Последствия взрыва на автозаправке в Махачкале (Фото: Казбек Басаев / Reuters)

Следователи завершили осмотр места взрыва в Махачкале и обнаружили, что на месте происшествия хранились легковоспламеняющиеся удобрения, от возгорания которых произошел взрыв, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

«Следствием рассматривается несколько версий происшествия, в том числе и связанные с нарушением хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками», — сказано в сообщении.

СК назвал возможную причину взрыва на АЗС в Махачкале
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Корреспондент РБК, побывавший на месте взрыва, показал кадры с мешками аммиачной селитры, найденной там. Ранее телеграм-каналы SHOT и Mash писали, что это удобрение хранилось в автосервисе, где, по данным СК, первоначально вспыхнул огонь. Затем он перекинулся на помещение с удобрениями. Впоследствии пожар затронул расположенную рядом АЗС «Нафта-24». Там же располагались кафе и молельная.

По данным каналов, селитру в автосервисе хранил частный предприниматель, следователи нашли его. Им предстоит выяснить, кто дал разрешение на складирование удобрения — владелец помещений или их арендатор.

Жертвами трагедии стали 35 человек, более 100 пострадали. Как минимум трое погибших — дети. Из пострадавших в больницах находятся 64 человека, 17 из них — в тяжелом состоянии. В МЧС сообщили, что их отправят на лечение в Москву.

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По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Она предусматривает наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.

Воронка и разгром автозаправки: последствия взрыва в Махачкале
Фотогалерея 

Источник, близкий к региональному управлению МВД, и источник в территориальном отделе полиции рассказали РБК, что владельцем заправки «Нафта-24» является бизнесмен Ибрагим Шамхалов. По данным собеседников РБК, в 2016 году его ставили на спецучет из-за того, что он осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность по продаже сжиженного газа. Тогда правоохранительные органы оценили ущерб в 13 млн руб. В том же году у силовиков возникали к предпринимателю претензии из-за отмывания денежных средств в размере 1,6 млн руб.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что считает причиной случившегося «жадность и алчность», из-за которых были нарушены меры безопасности. Он отметил, что станция техобслуживания не может располагаться рядом с АЗС, так как на станции проводятся сварочные работы, а на заправке хранятся легковоспламеняющиеся вещества.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Махачкала Дагестан Следственный комитет
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