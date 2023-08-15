СК назвал возможную причину взрыва на АЗС в Махачкале

Пожар возник на станции техобслуживания, потом пламя перешло на помещение, где хранили легковоспламеняющиеся удобрения, отчего произошел взрыв, сообщили в СК. Затем огонь затронул заправку. Жертвами взрыва стали 35 человек

Последствия взрыва на автозаправке в Махачкале (Фото: Казбек Басаев / Reuters)

Следователи завершили осмотр места взрыва в Махачкале и обнаружили, что на месте происшествия хранились легковоспламеняющиеся удобрения, от возгорания которых произошел взрыв, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

«Следствием рассматривается несколько версий происшествия, в том числе и связанные с нарушением хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками», — сказано в сообщении.

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Корреспондент РБК, побывавший на месте взрыва, показал кадры с мешками аммиачной селитры, найденной там. Ранее телеграм-каналы SHOT и Mash писали, что это удобрение хранилось в автосервисе, где, по данным СК, первоначально вспыхнул огонь. Затем он перекинулся на помещение с удобрениями. Впоследствии пожар затронул расположенную рядом АЗС «Нафта-24». Там же располагались кафе и молельная.

По данным каналов, селитру в автосервисе хранил частный предприниматель, следователи нашли его. Им предстоит выяснить, кто дал разрешение на складирование удобрения — владелец помещений или их арендатор.

Жертвами трагедии стали 35 человек, более 100 пострадали. Как минимум трое погибших — дети. Из пострадавших в больницах находятся 64 человека, 17 из них — в тяжелом состоянии. В МЧС сообщили, что их отправят на лечение в Москву.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Она предусматривает наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.

Источник, близкий к региональному управлению МВД, и источник в территориальном отделе полиции рассказали РБК, что владельцем заправки «Нафта-24» является бизнесмен Ибрагим Шамхалов. По данным собеседников РБК, в 2016 году его ставили на спецучет из-за того, что он осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность по продаже сжиженного газа. Тогда правоохранительные органы оценили ущерб в 13 млн руб. В том же году у силовиков возникали к предпринимателю претензии из-за отмывания денежных средств в размере 1,6 млн руб.



Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что считает причиной случившегося «жадность и алчность», из-за которых были нарушены меры безопасности. Он отметил, что станция техобслуживания не может располагаться рядом с АЗС, так как на станции проводятся сварочные работы, а на заправке хранятся легковоспламеняющиеся вещества.