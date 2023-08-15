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В Дагестане объявили траур по погибшим при взрыве на АЗС

Губернатор Дагестана Меликов объявил 15 августа днем траура по погибшим при взрыве на АЗС

Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 15 августа в регионе днем траура из-за взрыва на АЗС, в результате которого погибли 27 человек, в том числе трое детей, и пострадали 75.

«В день траура на всей территории республики будут приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телеканалам предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи», — сообщает администрация главы региона.

В Дагестане объявили траур по погибшим при взрыве на АЗС
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Материал дополняется.

Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова