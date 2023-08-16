Более 400 строений повредило взрывом в Махачкале

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Один из домов в Махачкале был полностью разрушен в результате взрыва на АЗС, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

Хозяева этого дома «чудом остались живы», рассказал журналистам Меликов. В общей сложности из-за взрыва и последовавшего за ним пожара пострадало более 400 строений, большинство из которых — жилые дома, заявил глава региона. «Степень повреждений совершенно разная», — отметил он.

Взрыв на автозаправке «Нафта-24» в Кумторкалинском районе на севере Махачкалы произошел вечером 14 августа. Как сообщало МЧС, сначала загорелось здание автосервиса, затем огонь перекинулся на АЗС.

По последним данным, в результате взрыва погибли 35 человек, в том числе три ребенка, свыше 100 пострадали. В больницах региона находятся 46 человек, еще 16 были доставлены в московские клиники. Меликов заявил, что семьям погибших выплатят по 1 млн руб.

Глава региона назвал причиной взрыва детонацию емкостей напротив АЗС. Позже он заявил, что взрыв произошел из-за «жадности и алчности» тех, кто нарушил меры безопасности. «Никак не может станция техобслуживания находиться в близости от АЗС. Хотя бы по той причине, что техобслуживание предусматривает сварочные работы, а заправочный комплекс — хранение легковоспламеняющихся жидкостей и газа», — говорил глава Дагестана.

После случившегося СК завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).

15 августа в Дагестане объявили день траура по погибшим при взрыве. Президент России Владимир Путин после доклада Меликова о взрыве предложил главе региона воспользоваться федеральными мерами поддержки.