branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 16 августа
EUR ЦБ: 106,57 (-4,11) Инвестиции, 15 авг, 17:57 Курс доллара на 16 августа
USD ЦБ: 97,42 (-3,62) Инвестиции, 15 авг, 17:57
Red Wings поспорили с СК из-за уголовного дела Экономика, 15:53
Пхеньян назвал причину побега военного из США в КНДР Политика, 15:40
Российская станция вышла на орбиту вокруг Луны Технологии и медиа, 15:38
Кто из мировых лидеров оказывался под следствием и почему Политика, 15:37 
Глава МИД Индии объяснил неприглашение Зеленского на G20 Политика, 15:36
Черчесов отреагировал на сообщения о переговорах с российскими клубами Спорт, 15:33
В Москве с начала года разрешили строительство 8,6 млн кв. м недвижимости Город, 15:31
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
McDonald's в Казахстане сменил вывески на «Мен Мәдиярмын» и «Мен Араймын» Бизнес, 15:30
В Минске обвинили Литву в создании искусственных барьеров на границе Политика, 15:29
Какие технологии помогают избежать проблем на хвостохранилищах Тренды, 15:28
Криптовалютный кастодиан BitGo привлек $100 млн при оценке $1,75 млрд Крипто, 15:28
«МегаФон» автоматизирует управление автопарком на месторождении «Кумроч» Пресс-релиз, 15:26
ФСБ рассказала, как отбила атаку диверсантов на Брянскую область Политика, 15:20
Уход бумаги и технонационализм: тренды рынка «умных» бизнес-приложений РБК и Softline, 15:16
Общество ,  
0 

Более 400 строений повредило взрывом в Махачкале

Взрывом в Махачкале повредило более 400 строений
Фото: Казбек Басаев / Reuters
Фото: Казбек Басаев / Reuters

Один из домов в Махачкале был полностью разрушен в результате взрыва на АЗС, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

Хозяева этого дома «чудом остались живы», рассказал журналистам Меликов. В общей сложности из-за взрыва и последовавшего за ним пожара пострадало более 400 строений, большинство из которых — жилые дома, заявил глава региона. «Степень повреждений совершенно разная», — отметил он.

Взрыв на автозаправке «Нафта-24» в Кумторкалинском районе на севере Махачкалы произошел вечером 14 августа. Как сообщало МЧС, сначала загорелось здание автосервиса, затем огонь перекинулся на АЗС.

По последним данным, в результате взрыва погибли 35 человек, в том числе три ребенка, свыше 100 пострадали. В больницах региона находятся 46 человек, еще 16 были доставлены в московские клиники. Меликов заявил, что семьям погибших выплатят по 1 млн руб.

Глава региона назвал причиной взрыва детонацию емкостей напротив АЗС. Позже он заявил, что взрыв произошел из-за «жадности и алчности» тех, кто нарушил меры безопасности. «Никак не может станция техобслуживания находиться в близости от АЗС. Хотя бы по той причине, что техобслуживание предусматривает сварочные работы, а заправочный комплекс — хранение легковоспламеняющихся жидкостей и газа», — говорил глава Дагестана.

Читайте на РБК Pro
X5, «Лента» или «Магнит»: какие акции ретейлеров защитят от инфляции
У мошенников появился свой искусственный интеллект. Стоит ли его бояться
Харассмент: каким бывает и какова роль руководителя в борьбе с ним
К каким последствиям приведет приостановка положений СИДН с 38 странами

После случившегося СК завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).

15 августа в Дагестане объявили день траура по погибшим при взрыве. Президент России Владимир Путин после доклада Меликова о взрыве предложил главе региона воспользоваться федеральными мерами поддержки.

Воронка и разгром автозаправки: последствия взрыва в Махачкале
Фотогалерея 

Теги
Махачкала Дагестан взрыв Сергей Меликов
Материалы по теме
Путин предложил главе Дагестана меры поддержки после взрыва в Махачкале
Политика
Как спасатели не допускают новый пожар на месте взрыва в Махачкале
Общество
СК назвал возможную причину взрыва на АЗС в Махачкале
Общество