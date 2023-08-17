Подозреваемого по делу о взрыве в Махачкале привезли в Москву

В Москву привезли Эльдара Насрулаева, который проходит по уголовному делу после взрыва в Махачкале. Он был владельцем селитры, которая хранилась рядом с загоревшейся станцией технического обслуживания, говорили источники РБК.

Последствия взрыва на автозаправке в Махачкале (Фото: Муса Салгереев / ТАСС)

Подозреваемого по делу о взрыве в Махачкале Эльдара Насрулаева привезли из Дагестана в Москву, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Басманный суд в Москве должен будет избрать ему меру пресечения, уточнил ТАСС со ссылкой на источник.

«Материалы в Басманный районный суд не поступали», — сообщили в пресс-службе суда. РБК направил запрос в СКР.

После взрыва Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По этой статье грозит наказание до десяти лет лишения свободы.

Эльдар Насрулаев — по данным следствия — владелец селитры, которая хранилась в рядом со станцией техобслуживания на месте взрыва. Следователи полагают, что пожар начался в здании СТО, а потом перекинулся на помещение, где хранились удобрения на основе селитры. Уже после этого произошел взрыв.

Насрулаев держал магазин удобрений, он арендовал помещения у другого бизнесмена — Руслана Саидахметова, рассказал РБК источник в региональном отделении МВД. Вся территория, где находились станция технического обслуживания и склады, принадлежит Руслану Саидахметову. Владельцем заправки, оказался стоявший на спецучете МВД из-за незаконной продажи сжиженного газа Ибрагим Щамхалов.

Следователи рассматривают несколько версий взрыва, среди них — нарушение «хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками». На следующий день после взрыва на месте лежали уцелевшие мешки из-под селитры — их снял корреспондент РБК. На мешках было написано, что в них лежала аммиачная селитра высшего сорта.

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Взрыв в Махачкале произошел 14 августа. Пожар начался на станции технического обслуживания, потом он перекинулся на близлежащие строения — автозаправку и другие здания. Во время взрыва погибли 35 человек, более 100 - пострадали. 16 пострадавших эвакуировали в Москву. Взрывом были повреждены более 400 строений, сообщал глава Дагестана Сергей Меликов.