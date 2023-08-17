Пожар, в результате которого погибли 35 человек, начался после замены масла у автомобиля после того, как в автосервисе пропал, а потом включился свет, рассказали РБК источники в полиции. Причины трагедии - в материале РБК

Фото: Мария Лисицына / РБК

Вечером 14 августа в пригороде Махачкалы прогремел мощный взрыв — возгорание на территории автосервиса привело к сильному пожару, который перекинулся через забитое машинами шоссе на стоящую напротив АЗС. По официальным данным, погибли 35 человек, больше 100 пострадали. Из-за чего начался пожар и почему погибло так много людей — в материале РБК.

Почему пожар в автосервисе привел к гибели десятков человек

Пожар начался на пересечении улицы Кулинской и федерального шоссе «Махачкала — Астрахань». На одной стороне шоссе, со стороны Кулинской, — станция техобслуживания автомобилей, там же были склады пиломатериалов и удобрений. На другой стороне — АЗС, кафе, небольшой продуктовый магазин, несколько автосервисов и магазин автозапчастей.

Загорелось на территории, которую занимали СТО и склады. По данным источника РБК в региональном отделении МВД, территория принадлежит Юсупу Худиеву. У него помещения арендовал Руслан Саидахметов, о чем сам бизнесмен рассказывал Baza. Саидахметов в свою очередь пересдавал часть боксов Эльдару Насрулаеву, у которого был магазин удобрений, писали «Известия».

Среди удобрений, которые продавал Насрулаев, была селитра. По предварительной версии СК, взрыв произошел из-за «нарушения хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками».

Фото: РБК

Источник в районном отделении полиции сообщил РБК, что, по основной версии, возгорание началось при обслуживании машины на СТО. По его словам, автомобилю на газовом ходу необходимо было поменять масло, но в процессе работ на сервисе отключили свет. В это же время у автомобиля произошла утечка газа, который скапливался в помещении СТО все время, пока не было света (около двух часов). Когда электричество дали, газовоздушная смесь воспламенилась, говорит собеседник РБК. Пожар по боксам автосервиса дошел до магазина с удобрениями. Произошел взрыв.

Источник в региональном управлении МВД подтвердил, что пожар начался в помещении станции техобслуживания «при замене моторного масла» автомобиля, после чего взорвалось газобаллонное оборудование машины.

РБК направил запрос в МВД по Республике Дагестан, а также в ПАО «Россети Северный Кавказ».

Каналы Shot и Baza сообщали, что Насрулаева задержали и доставили на допрос. Канал 112 вечером 16 августа писал, что бизнесмена оставили в изоляторе, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

В Telegram распространилось видео, на котором запечатлен момент пожара в одном из боксов СТО. Как пояснили РБК работники близлежащих предприятий, на видео — пожар в первом боксе, где ремонтировали машины. На 20-й секунде видео происходит взрыв — огонь дошел до места, где хранились удобрения.

Взрывной волной практически снесло находящуюся напротив заправку «Нафта 24», а также все, что было рядом с ней. Серьезно пострадали жилые дома и небольшие магазинчики, которые находились в 15-20 метрах от автосервиса, и стояли вдоль шоссе. Стекла выбило в зданиях, стоящих в 100-150 метрах от места взрыва.

Местные жители рассказали РБК, что взрывная волна была настолько сильной, что машины, припаркованные у СТО, отбросило на несколько метров. Кроме того, взрывной пробило дыру в комплексе зданий, располагавшихся напротив места взрыва, — в кухне и других помещениях кафе. За ними стояла цистерна с газом, закрытая шлакоблоками. Ее взрывом сдвинуло на несколько метров.

За заправкой, с дальней стороны от СТО, находится закрытый двор, в котором располагаются несколько автосервисов. Большая часть боксов там выгорела, а десяток машин, припаркованных в тот вечер во дворе, сгорели. Еще часть машин оплавилась, часть остались целыми.

После пожара СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть более двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК). Максимальное наказание по ней — до десяти лет лишения свободы. Расследование поставили на контроль в центральном СК. Как писал «Коммерсантъ», им займутся сотрудники управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики. После взрыва генпрокурор Игорь Краснов дал поручение проверить исполнение законодательства о промышленной и пожарной безопасности на автозаправках в Дагестане. Глава республики Сергей Меликов связал взрыв с «жадностью и алчностью», из-за которых люди, по его словам, пытаются извлечь небольшую выгоду, нарушая при этом правила безопасности. Он также не исключил, что при расследовании правоохранители могут выйти на тех, кто «потворствовал халатности», выдавая им разрешительные документы. Семьям погибших будет выплачена материальная помощь в размере 1 млн руб., тем, кто получил тяжкий вред здоровью выделят по 400 тыс. руб., легкий — по 200 тыс. руб. О компенсации за утраченное имущество власти пока не сообщали. Всего из-за взрыва на СТО были повреждены более 400 строений, в основном — жилые дома, сообщал Меликов.

Погибшие и пострадавшие

На момент выхода статьи власти сообщили о гибели 35 человек, более 100 получили ранения различной степени тяжести. Вечером 15 августа спецборт МЧС доставил в Москву на лечение 16 человек.

«При мне только из-под этих завалов достали пять трупов, из кафе вынесли еще троих, — рассказал Мурад, владелец автосервиса за заправкой. Он в день взрыва был в автосервисе, уехал за несколько часов до него. Мурад называет это чудом, говорит, что обычно задерживается до позднего вечера.

Среди погибших, по словам местных жителей, — те, кто работал на заправке, на СТО, кто жил в ближайших домах (там, по словам одного из собеседников РБК, погибла целая семья), кто ехал мимо в машине в момент взрыва, и те, кто пошел посмотреть на пожар.

Разбор завалов продолжался и днем 16 августа, в том числе силами родственников и знакомых тех, кто пострадал при взрыве. Все важное, найденное под грудами бетона и обломков, сортировалось по пакетам. Так, при корреспонденте РБК были найдены, вероятно, часть черепа и другие останки (это должна подтвердить экспертиза), а также несколько мобильных телефонов.

Многих людей, пропавших при взрыве, до сих пор ищут родственники. По данным администрации главы республики на 16 августа, из 35 погибших опознали пока только 13 человек. Так, Мурад рассказал, что до сих пор не нашли его друга, управляющего АЗС «Нафта 24» Рафика Нагбарова. В момент взрыва Нагбаров находился на заправке, подтверждала его сестра, Наира. Машина мужчины осталась рядом с заправкой.

Еще один махачкалинец Абдурашид рассказал РБК, что его знакомый не может найти своего 15-летнего сына. По его словам, юноша устроился на заправку подработать и в момент взрыва был на работе.

Практически все местные жители и сотрудники предприятий, отвечая на вопрос о том, почему так много погибших, поясняют, что место на пересечении федерального шоссе и Кулинской улицы очень оживленное. По их словам, в кафе, магазинах, на заправке постоянно есть посетители — рядом жилые дома, кроме того, летом к местным добавляются отдыхающие, шоссе идет вдоль моря. На этом участке шоссе постоянно пробки, поясняют местные, и под взрывную волну попали и те, кто плотным рядом в этот момент ехал в Махачкалу или из нее.

После начала пожара на СТО многие из тех, кто оказался неподалеку, подошли снять происходящее на телефоны, а потом прогремел взрыв.