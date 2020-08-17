Освещавший командировку Мишустина пул прекратил работу из-за коронавируса

Среди журналистов, которые сопровождали премьера в поездке по Дальнему Востоку, выявили новые случаи COVID-19. Заболевших изолировали, вскоре они вылетят в Москву

Михаил Мишустин (в центре) во время рабочей поездки на Дальний Восток (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Еще несколько журналистов, которые освещали рабочую поездку премьер-министра Михаила Мишустина по Дальнему Востоку, сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства.

«В ходе регулярного тестирования были выявлены дополнительные положительные результаты тестов у ряда журналистов пула. Чтобы защитить их жизнь и здоровье, были предприняты все необходимые меры, журналисты изолированы и находятся под контролем медиков», — рассказали там. Заболевших отправят в Москву.

Сколько именно человек заразились COVID-19, в пресс-службе не уточнили. Там также не сообщили, контактировали ли журналисты с Мишустиным.

В Telegram-канале RIA_Kremlinpool, который ведут журналисты кремлевского пула «РИА Новости», говорится, что правительственный пул прекратил работу на Дальнем Востоке. Один из журналистов подтвердил РБК эту информацию.