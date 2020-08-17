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Освещавший командировку Мишустина пул прекратил работу из-за коронавируса

Среди журналистов, которые сопровождали премьера в поездке по Дальнему Востоку, выявили новые случаи COVID-19. Заболевших изолировали, вскоре они вылетят в Москву
Михаил Мишустин (в центре) во время рабочей поездки на Дальний Восток
Михаил Мишустин (в центре) во время рабочей поездки на Дальний Восток (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Еще несколько журналистов, которые освещали рабочую поездку премьер-министра Михаила Мишустина по Дальнему Востоку, сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства.

«В ходе регулярного тестирования были выявлены дополнительные положительные результаты тестов у ряда журналистов пула. Чтобы защитить их жизнь и здоровье, были предприняты все необходимые меры, журналисты изолированы и находятся под контролем медиков», — рассказали там. Заболевших отправят в Москву.

Сколько именно человек заразились COVID-19, в пресс-службе не уточнили. Там также не сообщили, контактировали ли журналисты с Мишустиным.

В Telegram-канале RIA_Kremlinpool, который ведут журналисты кремлевского пула «РИА Новости», говорится, что правительственный пул прекратил работу на Дальнем Востоке. Один из журналистов подтвердил РБК эту информацию.

У журналистов пула Мишустина заподозрили коронавирус
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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю премьера Борису Белякову.

16 августа Беляков сообщил, что несколько журналистов, сопровождавших Мишустина, сдали положительный тест на COVID-19, после чего их изолировали. Пресс-секретарь заверил, что на графике премьера это не отразилось: в понедельник, 17 августа, он посетил Магаданскую область и Благовещенск.

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Визит Мишустина на Дальний Восток начался 13 августа, он продлится до 18-го числа. В поездке его должен был сопровождать вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, но его два теста о наличии COVID-19 дали положительный результат.

Сам Мишустин заболел коронавирусом в конце апреля, его обязанности временно исполнял первый вице-премьер Андрей Белоусов. 19 мая Мишустина выписали из больницы, и он вернулся к работе.

Авторы: Наталия Анисимова, Полина Химшиашвили
Теги: журналисты, коронавирус, Михаил Мишустин
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