Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова и.о. премьер-министра

Временно исполняющим обязанности премьера стал Андрей Белоусов, указ об этом подписал президент Владимир Путин

Андрей Белоусов (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении вице-премьера Андрея Белоусова временно исполняющим обязанности главы правительства. Указ опубликован на сайте Кремля.

«Установить, что исполнение обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации Мишустина М.В. осуществляется Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Белоусовым А.Р.», — говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее действующий премьер Михаил Мишустин сообщил президенту, что он заразился коронавирусом и должен уйти на самоизоляцию. «Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег», — сказал премьер. Он добавил, что «правительство продолжит работу в штатном режиме», а сам он будет находиться в активном контакте с коллегами и президентом по телефону и видеосвязи.

Мишустин предложил временно назначить на свое место Белоусова. Путин с предложением Мишустина согласился. «Ваше предложение в отношении кандидатуры Белоусова Андрея Рэмовича на должность исполняющего обязанности председателя правительства РФ принимается, сегодня я подпишу соответствующий указ», — сказал Путин.