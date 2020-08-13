Повторный тест подтвердил COVID-19 у вице-премьера Трутнева

Юрий Трутнев (Фото: kremlin.ru)

У вице-премьера — полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева оказался положительным второй тест на наличие коронавирусной инфекции. Об этом РБК сообщил представитель Трутнева.

«В связи с этим Юрий Трутнев принял решение о продолжении работы в дистанционном формате», — отметил он.

По словам представителя вице-премьера, он будет соблюдать самоизоляцию.

Накануне газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-секретаря Трутнева сообщила, что анализ вице-премьера на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. В аппарате вице-премьера тогда говорили, что при подтверждении заболевания Трутнев перейдет на дистанционный формат работы.