Адвокат сообщил о нарушениях речи у Ефремова

По словам защитника, у актера наблюдается нарушение речи и онемение конечностей, также он страдает хронической болезнью легких

Эльман Пашаев (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Врачи выявили у актера Михаила Ефремова нарушения речи и онемение конечностей из-за нарушения мозгового кровообращения. Об этом в Мосгорсуде заявил его адвокат Эльман Пашаев, передает ТАСС.

По словам защитника, это началось еще до того, как актеру вызвали скорую — на прошлой неделе его госпитализировали из зала суда в прединфарктном состоянии.

«Также Ефремов страдает хронической прогрессирующей болезнью легких, его жизни угрожает опасность. От этой болезни умер и его отец», — сказал Пашаев. По словам защитника, у него есть на руках подтверждающие медицинские документы.

Во вторник, 11 августа, актера отправили на скорой помощи в больницу из Пресненского суда, где должно было пройти заседание по делу о смертельном ДТП с его участием. Адвокат Ефремова Елизавета Шаргородская сообщила РБК, что его госпитализировали с подозрением на инсульт, о чем ей известно со слов врачей из бригады скорой помощи. Пашаев позднее заявил, что у Ефремова действительно произошел инсульт.