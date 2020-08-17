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Авария с участием Ефремова ,  
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Адвокат сообщил о нарушениях речи у Ефремова

По словам защитника, у актера наблюдается нарушение речи и онемение конечностей, также он страдает хронической болезнью легких
Эльман Пашаев
Эльман Пашаев (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Врачи выявили у актера Михаила Ефремова нарушения речи и онемение конечностей из-за нарушения мозгового кровообращения. Об этом в Мосгорсуде заявил его адвокат Эльман Пашаев, передает ТАСС.

По словам защитника, это началось еще до того, как актеру вызвали скорую — на прошлой неделе его госпитализировали из зала суда в прединфарктном состоянии.

«Также Ефремов страдает хронической прогрессирующей болезнью легких, его жизни угрожает опасность. От этой болезни умер и его отец», — сказал Пашаев. По словам защитника, у него есть на руках подтверждающие медицинские документы.

Адвокат Ефремова заявил об инсульте у актера
Общество
Михаил Ефремов (в центре)

Во вторник, 11 августа, актера отправили на скорой помощи в больницу из Пресненского суда, где должно было пройти заседание по делу о смертельном ДТП с его участием. Адвокат Ефремова Елизавета Шаргородская сообщила РБК, что его госпитализировали с подозрением на инсульт, о чем ей известно со слов врачей из бригады скорой помощи. Пашаев позднее заявил, что у Ефремова действительно произошел инсульт.

Video

13 августа Telegram-канал «Москва 24» опубликовал видео с актером, которого перевозят в инвалидном кресле по коридору больницы. Спустя два дня Ефремова выписали. По словам Пашаева, у его подзащитного состояние средней тяжести.

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Допрос и избрание меры пресечения Михаилу Ефремову. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В начале июня на Садовом кольце в Москве Ефремов на внедорожнике вылетел на встречную полосу и врезался в автофургон, за рулем которой находился 57-летний сотрудник службы доставки Сергей Захаров. Мужчина умер в больнице на следующее утро.

Согласно результатам медэкспертизы, в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК). Суд назначил ему домашний арест. Несмотря на слова о признании вины в июне, на суде 5 августа Ефремов заявил, что не признает своей вины, так как "ничего не помнит"

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Михаил Ефремов, адвокат
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