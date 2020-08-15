Общество , 15 авг, 14:03
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Михаила Ефремова выписали из больницы
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов, которого 12 августа госпитализировали прямо из зала суда с инсультом, уже выписан из Боткинской больницы и вернулся домой. Об этом заявил РБК адвокат актера Эльман Пашаев.
«Он находится дома», — сказал адвокат.
Ранее в пресс-службе Пресненского районного суда РБК сообщили, что вопрос о том, сможет ли актер Михаил Ефремов участвовать в судебном заседании по делу о смертельном ДТП, в рамках которого ему предъявлены обвинения, будет решаться 18 августа.
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