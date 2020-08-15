Михаила Ефремова выписали из больницы

Михаил Ефремов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Михаил Ефремов, которого 12 августа госпитализировали прямо из зала суда с инсультом, уже выписан из Боткинской больницы и вернулся домой. Об этом заявил РБК адвокат актера Эльман Пашаев.

«Он находится дома», — сказал адвокат.

Ранее в пресс-службе Пресненского районного суда РБК сообщили, что вопрос о том, сможет ли актер Михаил Ефремов участвовать в судебном заседании по делу о смертельном ДТП, в рамках которого ему предъявлены обвинения, будет решаться 18 августа.

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