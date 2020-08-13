Появилось видео с Ефремовым в инвалидном кресле в больнице

Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Актер Михаил Ефремов, после инсульта передвигающийся на инвалидном кресле, попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Москва 24».

На кадрах видно, как актера перевозят в инвалидном кресле по коридору медицинского учреждения. «Михаил Ефремов по Боткинской больнице передвигается на инвалидной коляске», — говорится в подписи к видео.

Ефремова, которого обвиняют по делу о ДТП со смертельным исходом, 11 августа забрали прямо из здания Пресненского районного суда Москвы. По словам его адвоката Эльмана Пашаева, врачи Боткинской больницы подтвердили, что у актера произошел инсульт.

Однако позднее в Боткинской больнице РБК сообщили, что Ефремова у них нет. «Нет такого человека у нас», — заявили в медучреждении. Адвокат Ефремова Елизавета Шаргородская назвала сообщение больницы об отсутствии актера среди госпитализированных ошибкой, так как о его госпитализации туда проинформирован суд. После госпитализации актера суд перенес заседание по его делу на 18 августа.