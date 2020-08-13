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Авария с участием Ефремова ,  
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Появилось видео с Ефремовым в инвалидном кресле в больнице

Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы
Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Актер Михаил Ефремов, после инсульта передвигающийся на инвалидном кресле, попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Москва 24».

На кадрах видно, как актера перевозят в инвалидном кресле по коридору медицинского учреждения. «Михаил Ефремов по Боткинской больнице передвигается на инвалидной коляске», — говорится в подписи к видео.

Ефремова, которого обвиняют по делу о ДТП со смертельным исходом, 11 августа забрали прямо из здания Пресненского районного суда Москвы. По словам его адвоката Эльмана Пашаева, врачи Боткинской больницы подтвердили, что у актера произошел инсульт.

Однако позднее в Боткинской больнице РБК сообщили, что Ефремова у них нет. «Нет такого человека у нас», — заявили в медучреждении. Адвокат Ефремова Елизавета Шаргородская назвала сообщение больницы об отсутствии актера среди госпитализированных ошибкой, так как о его госпитализации туда проинформирован суд. После госпитализации актера суд перенес заседание по его делу на 18 августа.

Адвокат Ефремова сообщила о проблемах с посещением актера в больнице
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Михаил Ефремов на носилках у здания Пресненского суда, где ему стало плохо во время рассмотрения по существу дела о ДТП со смертельным исходом

ДТП с участием автомобиля Ефремова произошло 8 июня на Смоленской площади в Москве. По данным следствия, актер, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Находившийся за рулем Lada 57-летний Сергей Захаров скончался на следующий день в больнице.

Актеру предъявили обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Его поместили под домашний арест до 22 января 2021 года.
 

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Теги: Михаил Ефремов, инвалидные коляски, видео
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