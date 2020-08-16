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Адвокат сообщил о состоянии Ефремова перед заседанием суда

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

У актера Михаила Ефремова состояние средней тяжести. Об этом РБК сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

«У него состояние средней тяжести, рекомендовали постельный режим», — сказал он.

В понедельник, 17 августа, Ефремов должен появится на заседании суда. Его обвиняют ДТП со смертельным исходом. Пашаев заявил, что пока не знает, придет ли Ефремов в суд.

В пресс-службе Пресненского районного суда Москвы РБК сообщили, что перенос заседания не запланирован.

Актера во вторник, 11 августа, во время заседания по делу о его участии в ДТП, госпитализировали прямо из зала суда с подозрением на инсульт. Через четыре дня его выписали из Боткинской больницы.

Появилось видео с Ефремовым в инвалидном кресле в больнице
Общество
Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы

Михаил Ефремов 8 июня, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с фургоном Lada, который принадлежал интернет-магазину «Деликатеска». Водитель Lada, курьер Сергей Захаров получил множественные травмы, его доставили в больницу. На следующий день он скончался.

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По данным медэкспертизы, в момент ДТП Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

С 9 июня актер находится под домашнем арестом. Ефремову предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК). Изначально подсудимый признал свою вину, но затем заявил, что не признает ее, так как ничего не помнит.

30 июля суд продлил домашний арест Ефремова до 22 января 2021 года.

 

Теги: Михаил Ефремов, суд, новости
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