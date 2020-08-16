Адвокат сообщил о состоянии Ефремова перед заседанием суда

Михаил Ефремов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

У актера Михаила Ефремова состояние средней тяжести. Об этом РБК сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

«У него состояние средней тяжести, рекомендовали постельный режим», — сказал он.

В понедельник, 17 августа, Ефремов должен появится на заседании суда. Его обвиняют ДТП со смертельным исходом. Пашаев заявил, что пока не знает, придет ли Ефремов в суд.

В пресс-службе Пресненского районного суда Москвы РБК сообщили, что перенос заседания не запланирован.

Актера во вторник, 11 августа, во время заседания по делу о его участии в ДТП, госпитализировали прямо из зала суда с подозрением на инсульт. Через четыре дня его выписали из Боткинской больницы.