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Авария с участием Ефремова ,  
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В больнице сообщили о тяжелом состоянии Михаила Ефремова

Он находится в реанимации Боткинской больницы. Ранее актера госпитализировали из зала суда в предынфарктном состоянии
Актер Михаил Ефремов на носилках у здания Пресненского суда
Актер Михаил Ефремов на носилках у здания Пресненского суда (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Состояние госпитализированного актера Михаила Ефремова оценивается как тяжелое. Об этом сообщили в Боткинской больнице Москвы, передает «РИА Новости».

Артист находится в реанимации. Ранее 11 августа его забрали на скорой помощи из Пресненского районного суда Москвы, где должно было состояться заседание по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова.

Ефремова госпитализировали из зала суда
Общество
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что у артиста прединсультное состояние, у него наблюдались нарушения речи и проблемы с левой ногой. На записанном перед заседанием видео было видно, что актер Ефремову трудно передвигаться самостоятельно: из машины ему помогали выбраться судебные приставы.

Адвокат актера Эльман Пашаев сообщал, что у медики заподозрили у Ефремова предынфарктное состояние. Правозащитник отметил, что ухудшение самочувствие артиста могло быть вызвано действиями некоторых журналистов.

Накануне Пашаев уже сообщал о резком ухудшении состояния здоровья Ефремова. Защитник рассказал о проблемах с сердцем. В конце июня Пашаев заявлял, что его клиент перенес сердечный приступ. В обеих случаях ему не вызывали скорую помощь.

К Ефремову подали первый иск о компенсации
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В начале июня на Садовом кольце в Москве Ефремов на внедорожнике вылетел на встречную полосу и врезался в автофургон, за рулем которой находился 57-летний сотрудник службы доставки Сергей Захаров. Мужчина умер в больнице на следующее утро.

Медосвидетельствование показало, что актер был пьян, в его крови нашли следы каннабиоидов. Суд назначил ему домашний арест. Несмотря на слова о признании вины в июне, на суде 5 августа Ефремов заявил, что не признает своей вины, поскольку не помнит события того вечера.

11 августа старший сын погибшего Виталий Захаров подал к артисту иск о компенсации на 6,5 млн руб. В документе говорится, что сумма соразмерна с месячными доходами Ефремова.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Михаил Ефремов, больница, госпитализация, ДТП
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