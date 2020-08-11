В больнице сообщили о тяжелом состоянии Михаила Ефремова

Он находится в реанимации Боткинской больницы. Ранее актера госпитализировали из зала суда в предынфарктном состоянии

Актер Михаил Ефремов на носилках у здания Пресненского суда (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Состояние госпитализированного актера Михаила Ефремова оценивается как тяжелое. Об этом сообщили в Боткинской больнице Москвы, передает «РИА Новости».

Артист находится в реанимации. Ранее 11 августа его забрали на скорой помощи из Пресненского районного суда Москвы, где должно было состояться заседание по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова.

ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что у артиста прединсультное состояние, у него наблюдались нарушения речи и проблемы с левой ногой. На записанном перед заседанием видео было видно, что актер Ефремову трудно передвигаться самостоятельно: из машины ему помогали выбраться судебные приставы.

Адвокат актера Эльман Пашаев сообщал, что у медики заподозрили у Ефремова предынфарктное состояние. Правозащитник отметил, что ухудшение самочувствие артиста могло быть вызвано действиями некоторых журналистов.