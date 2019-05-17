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Авиакатастрофа в Шереметьево ,  
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МАК расшифровал «черные ящики» сгоревшего в Шереметьево SSJ100
Самолет Sukhoi Superjet 100 загорелся после жесткой посадки в Шереметьево 5 мая. Погиб 41 человек
Фото: Zuma / ТАСС

Расшифровка данных бортовых самописцев лайнера SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот», загоревшегося после посадки в Шереметьево, завершена, сообщается на сайте Межгосударственного авиационного комитета.

«В научно-техническом центре МАК завершена расшифровка данных бортовых параметрических самописцев (аварийного и эксплуатационного). Проводится анализ полученной информации», — говорится в сообщении.

МАК передал соответствующую информацию в Росавиацию.

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В аэропорту Шереметьево приземлился горящий Superjet 100. Фоторепортаж

Катастрофа произошла 5 мая, лайнер направлялся из Москвы в Мурманск. Спустя некоторое время после взлета экипаж запросил экстренную посадку и вернулся в Шереметьево. Во время посадки лайнер ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. На его борту находились 78 человек, включая членов экипажа. Погибли 40 пассажиров и бортпроводник, возбуждено уголовное дело.

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Четыре вопроса о катастрофе Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево

15 мая глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что предварительная версия отчета об итогах расследования катастрофы может появиться через два-три месяца. К выяснению причин аварии присоединилось Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции (BEA), оно выступит в качестве технического консультанта агентства, которое разработало двигатель SSJ100.

Источники РБК сообщали, что после допросов следователи пришли к выводу, что экипаж допустил ряд ошибок. В частности, пилоты не выключили двигатели после приземления, а в кабине было открыто окно, что могло косвенно повлиять на распространение огня. В свою очередь, по данным газеты «Коммерсантъ», во время посадки пилоты резко увеличили скорость и перевели самолет в режим пикирования.

В «Аэрофлоте» говорили, что пилоты SSJ100 регулярно проходили подготовку по управлению самолетом в ручном режиме. Пилот сгоревшего лайнера имеет общий стаж в 6,8 тыс. часов, из них 1,4 тыс. он отлетал на Superjet.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Шереметьево, SSJ100, «черные ящики»
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