МАК расшифровал «черные ящики» сгоревшего в Шереметьево SSJ100

Расшифровка данных бортовых самописцев лайнера SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот», загоревшегося после посадки в Шереметьево, завершена, сообщается на сайте Межгосударственного авиационного комитета.
«В научно-техническом центре МАК завершена расшифровка данных бортовых параметрических самописцев (аварийного и эксплуатационного). Проводится анализ полученной информации», — говорится в сообщении.
МАК передал соответствующую информацию в Росавиацию.
Катастрофа произошла 5 мая, лайнер направлялся из Москвы в Мурманск. Спустя некоторое время после взлета экипаж запросил экстренную посадку и вернулся в Шереметьево. Во время посадки лайнер ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. На его борту находились 78 человек, включая членов экипажа. Погибли 40 пассажиров и бортпроводник, возбуждено уголовное дело.