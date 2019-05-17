МАК расшифровал «черные ящики» сгоревшего в Шереметьево SSJ100

15 мая глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что предварительная версия отчета об итогах расследования катастрофы может появиться через два-три месяца. К выяснению причин аварии присоединилось Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции (BEA), оно выступит в качестве технического консультанта агентства, которое разработало двигатель SSJ100.

Источники РБК сообщали, что после допросов следователи пришли к выводу, что экипаж допустил ряд ошибок. В частности, пилоты не выключили двигатели после приземления, а в кабине было открыто окно, что могло косвенно повлиять на распространение огня. В свою очередь, по данным газеты «Коммерсантъ», во время посадки пилоты резко увеличили скорость и перевели самолет в режим пикирования.

В «Аэрофлоте» говорили, что пилоты SSJ100 регулярно проходили подготовку по управлению самолетом в ручном режиме. Пилот сгоревшего лайнера имеет общий стаж в 6,8 тыс. часов, из них 1,4 тыс. он отлетал на Superjet.