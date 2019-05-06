Четыре вопроса о катастрофе Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево

Другой пилот отмечает сложности посадки в режиме direct law (когда электронные ассистирующие системы перестают работать), который был выбран экипажей из-за проблем с электроникой после удара молнии. «При direct law самолет начинает неожиданно реагировать на любое отклонение джойстика управления. Это могло усугубиться повышенной массой воздушного судна, у которого были полные баки. Сразу подобрать правильные действия в этом случае непросто», — сообщил он.

Оба собеседника РБК отмечают, что посадка в режиме direct law является штатной, а не аварийной ситуацией.

Руководитель Федерации профсоюзов авиадиспетчеров России Сергей Ковалев считает, что необходимо разобраться в причинах, по которым экипаж принял решение о заходе на посадку с полными баками. «Если управляемость воздушным судном была нарушена, то посадка оправданна. Если управляемость была нормальной, то, конечно, лучше было бы выработать керосин», — говорит Ковалев, отмечая, что экипаж мог быть не подготовлен к такого рода посадке.

Автор технологии бортовых активных систем безопасности полетов для военной и гражданской авиации, председатель совета директоров НПП «Темп» им. Короткова Валентин Сухолитко считает, что решающую роль в авиакатастрофе могла сыграть конструкция SSJ-100. «Самолет спроектирован крайне неудачно, слишком низко посажены двигатели, и когда при нескольких ударах о взлетно-посадочную полосу стойка шасси сложилась, судно село на двигатель, который был поврежден и загорелся», — поясняет эксперт.

2. Могла ли молния вывести важнейшие системы лайнера из строя

О попадании молнии сообщали экипаж и пассажиры самолета. Источник РБК в авиаотрасли отмечает, что молнии в самолеты попадают регулярно, но не становятся причиной катастроф. «Удар молнии не приведет к аварии», — считает летчик-испытатель Магомед Толбоев. Перед вылетом экипаж получает метеосводку, есть наземные локаторы, определяющие положение грозовых облаков, также на борту есть прибор, который определяет положение грозы. «Все это позволяет обойти грозовой фронт», — уточнил Толбоев. Он подчеркивает, что даже если молния ударит в машину, то не выведет ее из строя.

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев в разговоре с РБК отметил, что для самолетов любого типа полеты в зонах грозовой деятельности являются нежелательным режимом. «Правило «не суйся в грозу» абсолютно однозначно действует для всех. Возможны действительно серьезные повреждения систем воздушного судна, причем как механические, связанные с прожиганием обшивки, так и связанные с отказами бортового радиоэлектронного оборудования — навигационного, связного и т. д. Если удар молнии пришелся в антенну, то связное оборудование может выйти из строя. Поэтому производители всех современных воздушных судов принимают обширный перечень мер, связанных с грозозащитой; риски фатальных отказов систем, насколько это возможно, минимизированы», — говорит Пантелеев.

Эксперт отмечает, что после попадания молнии двигатели были работоспособны, шасси вышли, часть оборудования была исправна. «Говорить о том, что были в результате предполагаемого поражения молнией воздушного судна выведены из строя какие-то жизненно важные системы, сейчас мы не можем», — говорит он.

3. Правильно ли была организована спасательная операция

На видеороликах, снятых очевидцами, видно, что в момент эвакуации пассажиров из самолета пожарной техники рядом с ним не было. «В 18.30 самолет совершил аварийную посадку, после чего произошло возгорание. В 18:31 был объявлен код «красный». Через минуту первая пожарка была рядом с воздушным судном. В течение последующих четырех минут прибыло еще шесть «пожарок». Тушение продолжалось 18 минут», — описал действия спасателей министр транспорта Евгений Дитрих.

Источник в МЧС рассказал РБК, что пожарные были в пути, когда самолет заходил на посадку. По его словам, от момента посадки до момента начала тушения прошло 30 секунд. «К месту съехались все подразделения, дислоцирующиеся на территории аэропорта», — добавил собеседник РБК.

Собеседник в МЧС рассказал, что в понедельник на селекторном совещании глава ведомства Евгений Зиничев отметил, что действия противопожарного подразделения аэропорта были адекватными, но выразил недовольство из-за отсутствия взаимодействия между службами аэропорта и подразделениями МЧС. «Сообщили уже, когда самолет приземлился, и не сразу обеспечили доступ спасателям на территорию аэропорта», — резюмировал претензии министра источник.

Тушение пожаров на воздушных судах и на аэродромах гражданской авиации регламентируются нормативными документами ИКАО, согласно которым в случае аварийной посадки воздушного судна пожарно-спасательные расчеты прибывают в установленное место сбора, получают инструкции и занимают исходные позиции вдоль посадочной полосы. В случаях аварийной ситуации, связанной с пожаром на борту, взрывом или угрозой взрыва, движение пожарного автомобиля начинается немедленно без команды руководителя.

Источник, знакомый с работой аэропорта Шереметьево, сообщил, что весь комплекс мероприятий не всегда выполняется наземными службами. Тем более они не прибегают к «покрытию взлетно-посадочной полосы пеной». Это предусмотрено для ожидаемой посадки самолета с полностью или частично убранными шасси. 5 мая самолет садился на выпущенных шасси, момент посадки проходил без сопровождения машин экстренных служб.

Руководитель профсоюза авиадиспетчеров Сергей Ковалев считает, что если бы пожар начался в воздухе, то пожарные и скорая были бы на полосе и жертв могло быть меньше. Поскольку самолет загорелся в результате жесткой посадки, наземные службы не успели среагировать в полном объеме, отметил эксперт.

4. Почему не приостановлены полеты SSJ100

Оснований для приостановки полетов Sukhoi Superjet100 в Минтрансе не нашли. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о прекращении полетов самолетов Sukhoi Superjet 100 не является прерогативой главы государства. «Нужно дождаться официальных заключений комиссии относительно того, что именно стало причиной этого авиационного происшествия», — добавил он.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтрансу «с учетом результатов проведенного расследования представить при необходимости предложения по совершенствованию законодательства в области обеспечения безопасности эксплуатации воздушных судов».

Источник РБК, знакомый с ходом расследования, отметил, что в гражданской авиации «нет такой практики — приостанавливать эксплуатацию самолетов до выяснения причин аварии». Ситуация с запретом полетов Boeing MAX-737 — исключение, подтверждающее правило, но в этом случае производитель признал неисправности, добавил собеседник.

Для выяснения причин авиакатастрофы SSJ-100 создана госкомиссия под руководством министра транспорта. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Расследование поручено сотрудникам центрального аппарата ведомства.

«Следователи приступили к допросам пострадавших, очевидцев, сотрудников аэропорта и авиакомпании-перевозчика, а также иных лиц, ответственных за эксплуатацию воздушного судна. Также будет изучена необходимая техническая документация», — сообщал СК.

Следователи совместно со специалистами Межгосударственного авиационного комитета проводят дополнительный осмотр взлетной полосы и фюзеляжа самолета, изучаются речевой и параметрические бортовые самописцы. Отобраны образцы топлива из баков самолета и заправочной станции, аудиозаписи переговоров с диспетчерской службой, записи с камер видеонаблюдения».

Ространснадзор в связи с происшествием проведет внеплановые проверки «Аэрофлота», «Шереметьево» и ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения».