Четыре вопроса о катастрофе Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 65,23 +0,15 EUR Бирж. 73,09 +0,15 Brent 70,84 -0,63% USD Нал. 65,61 64,55 EUR Нал. 73,52 72,37 USD ЦБ 65,34 +0,70 EUR ЦБ 73,11 +0,80 EUR/USD 1,1206 +0,0005 BTC/USD Бирж. 6 070,00 +20,00 IMOEX 2 579,75 -0,05% RTSI 1 245,59 -0,22% DJIA 26 277,23 -0,86% Nasdaq 8 072,96 -1,12%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 65,34 (+0,7) Quote, 12:16
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 73,11 (+0,8) Quote, 12:16
Туроператоры сообщили об отмене рейсов «Аэрофлота» на Шри-Ланку и Бали Общество, 20:15 5 советов, которые сделают вас сильнее и помогут противостоять стрессу РБК и Philips, 20:10 Четыре вопроса о катастрофе Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево Общество, 20:03 В Турции при прыжке с парашютом погиб российский турист Общество, 19:54 Сборная России сыграет в отборе к Евро-2020 с Казахстаном в Калининграде Спорт, 19:51 ЦИК Турции решила отменить итоги выборов мэра Стамбула и назначить новые Политика, 19:43 Из-за угрозы взрыва эвакуировали башни в «Москва-Сити» и офис «Яндекса» Общество, 19:43 Отец Меган Маркл поздравил дочь с рождением сына Общество, 19:42 Путину доложили о ходе создания единого реестра населения России Общество, 19:22 Медведев предложил доработать закон об авиабезопасности Общество, 19:18 ФСБ запустила анонимный опрос об эффективности борьбы с коррупцией Общество, 19:11 Не сошлись с партнером: как перейти от творчества к управлению бизнесом РБК и «Билайн» Бизнес, 19:00 Лавров после встречи с Помпео не увидел в США сторонников войны с Мадуро Политика, 18:56 Доходность вкладов в крупнейших банках упала до минимума с начала года Финансы, 18:45
Авиакатастрофа в Шереметьево ,  
0 
Четыре вопроса о катастрофе Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
Российские власти начали официальное расследование причин авиакатастрофы в Шереметьево, в результате которой погибли десятки людей. РБК разбирался, какие факторы могли стать причиной трагедии
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Следствие рассматривает различные версии трагедии 5 мая в Шереметьево, унесшей жизни 41 человека, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность воздушного судна, а также неблагоприятные метеоусловия. Об этом Следственный комитет России сообщил днем в понедельник, 6 мая.

РБК разобрал с авиаэкспертами возможные причины катастрофы.

1. Что пилоты могли сделать не так

Управляли SSJ100 пилоты «Аэрофлота» Денис Евдокимов (командир воздушного судна) и Максим Кузнецов (второй пилот). Оба они находятся в НИИ им. Склифосовского в состоянии средней тяжести. Как сообщили РБК в «Аэрофлоте», общий налет Евдокимова — 6,8 тыс. часов, из них более 1,4 тыс. — на Superjet. Командиром воздушного судна он стал два года назад.

Опрошенные РБК авиаэксперты обращают внимание на следующие моменты. По мнению бывшего пилота «Аэрофлота», причиной катастрофы могло стать то, что летчики не сумели выдержать приемлемую вертикальную скорость. «Получился сильный отскок. Вроде начали его компенсировать, но второй отскок получился еще больше, а на третьем стойки шасси пробили баки и произошло возгорание», — описал последовательность событий собеседник РБК.

Общество
«Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего самолета

Другой пилот отмечает сложности посадки в режиме direct law (когда электронные ассистирующие системы перестают работать), который был выбран экипажей из-за проблем с электроникой после удара молнии. «При direct law самолет начинает неожиданно реагировать на любое отклонение джойстика управления. Это могло усугубиться повышенной массой воздушного судна, у которого были полные баки. Сразу подобрать правильные действия в этом случае непросто», — сообщил он.

Оба собеседника РБК отмечают, что посадка в режиме direct law является штатной, а не аварийной ситуацией.

Руководитель Федерации профсоюзов авиадиспетчеров России Сергей Ковалев считает, что необходимо разобраться в причинах, по которым экипаж принял решение о заходе на посадку с полными баками. «Если управляемость воздушным судном была нарушена, то посадка оправданна. Если управляемость была нормальной, то, конечно, лучше было бы выработать керосин», — говорит Ковалев, отмечая, что экипаж мог быть не подготовлен к такого рода посадке.

Автор технологии бортовых активных систем безопасности полетов для военной и гражданской авиации, председатель совета директоров НПП «Темп» им. Короткова Валентин Сухолитко считает, что решающую роль в авиакатастрофе могла сыграть конструкция SSJ-100. «Самолет спроектирован крайне неудачно, слишком низко посажены двигатели, и когда при нескольких ударах о взлетно-посадочную полосу стойка шасси сложилась, судно село на двигатель, который был поврежден и загорелся», — поясняет эксперт.

2. Могла ли молния вывести важнейшие системы лайнера из строя

О попадании молнии сообщали экипаж и пассажиры самолета. Источник РБК в авиаотрасли отмечает, что молнии в самолеты попадают регулярно, но не становятся причиной катастроф. «Удар молнии не приведет к аварии», — считает летчик-испытатель Магомед Толбоев. Перед вылетом экипаж получает метеосводку, есть наземные локаторы, определяющие положение грозовых облаков, также на борту есть прибор, который определяет положение грозы. «Все это позволяет обойти грозовой фронт», — уточнил Толбоев. Он подчеркивает, что даже если молния ударит в машину, то не выведет ее из строя.

Фотогалерея 
Сгоревший самолет убрали с полосы в Шереметьево. Фоторепортаж

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев в разговоре с РБК отметил, что для самолетов любого типа полеты в зонах грозовой деятельности являются нежелательным режимом. «Правило «не суйся в грозу» абсолютно однозначно действует для всех. Возможны действительно серьезные повреждения систем воздушного судна, причем как механические, связанные с прожиганием обшивки, так и связанные с отказами бортового радиоэлектронного оборудования — навигационного, связного и т. д. Если удар молнии пришелся в антенну, то связное оборудование может выйти из строя. Поэтому производители всех современных воздушных судов принимают обширный перечень мер, связанных с грозозащитой; риски фатальных отказов систем, насколько это возможно, минимизированы», — говорит Пантелеев.

Политика
Госдеп выразил готовность помочь пострадавшим в катастрофе SSJ100

Эксперт отмечает, что после попадания молнии двигатели были работоспособны, шасси вышли, часть оборудования была исправна. «Говорить о том, что были в результате предполагаемого поражения молнией воздушного судна выведены из строя какие-то жизненно важные системы, сейчас мы не можем», — говорит он.

3. Правильно ли была организована спасательная операция

На видеороликах, снятых очевидцами, видно, что в момент эвакуации пассажиров из самолета пожарной техники рядом с ним не было. «В 18.30 самолет совершил аварийную посадку, после чего произошло возгорание. В 18:31 был объявлен код «красный». Через минуту первая пожарка была рядом с воздушным судном. В течение последующих четырех минут прибыло еще шесть «пожарок». Тушение продолжалось 18 минут», — описал действия спасателей министр транспорта Евгений Дитрих.

Источник в МЧС рассказал РБК, что пожарные были в пути, когда самолет заходил на посадку. По его словам, от момента посадки до момента начала тушения прошло 30 секунд. «К месту съехались все подразделения, дислоцирующиеся на территории аэропорта», — добавил собеседник РБК.

Фотогалерея 
В аэропорту Шереметьево приземлился горящий Superjet 100. Фоторепортаж

Собеседник в МЧС рассказал, что в понедельник на селекторном совещании глава ведомства Евгений Зиничев отметил, что действия противопожарного подразделения аэропорта были адекватными, но выразил недовольство из-за отсутствия взаимодействия между службами аэропорта и подразделениями МЧС. «Сообщили уже, когда самолет приземлился, и не сразу обеспечили доступ спасателям на территорию аэропорта», — резюмировал претензии министра источник.

Тушение пожаров на воздушных судах и на аэродромах гражданской авиации регламентируются нормативными документами ИКАО, согласно которым в случае аварийной посадки воздушного судна пожарно-спасательные расчеты прибывают в установленное место сбора, получают инструкции и занимают исходные позиции вдоль посадочной полосы. В случаях аварийной ситуации, связанной с пожаром на борту, взрывом или угрозой взрыва, движение пожарного автомобиля начинается немедленно без команды руководителя.

Источник, знакомый с работой аэропорта Шереметьево, сообщил, что весь комплекс мероприятий не всегда выполняется наземными службами. Тем более они не прибегают к «покрытию взлетно-посадочной полосы пеной». Это предусмотрено для ожидаемой посадки самолета с полностью или частично убранными шасси. 5 мая самолет садился на выпущенных шасси, момент посадки проходил без сопровождения машин экстренных служб.

Руководитель профсоюза авиадиспетчеров Сергей Ковалев считает, что если бы пожар начался в воздухе, то пожарные и скорая были бы на полосе и жертв могло быть меньше. Поскольку самолет загорелся в результате жесткой посадки, наземные службы не успели среагировать в полном объеме, отметил эксперт.

4. Почему не приостановлены полеты SSJ100

Оснований для приостановки полетов Sukhoi Superjet100 в Минтрансе не нашли. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о прекращении полетов самолетов Sukhoi Superjet 100 не является прерогативой главы государства. «Нужно дождаться официальных заключений комиссии относительно того, что именно стало причиной этого авиационного происшествия», — добавил он.

Общество
«Сухой» заявил о полном сгорании своего самолета после аварийной посадки

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтрансу «с учетом результатов проведенного расследования представить при необходимости предложения по совершенствованию законодательства в области обеспечения безопасности эксплуатации воздушных судов».

Источник РБК, знакомый с ходом расследования, отметил, что в гражданской авиации «нет такой практики — приостанавливать эксплуатацию самолетов до выяснения причин аварии». Ситуация с запретом полетов Boeing MAX-737 — исключение, подтверждающее правило, но в этом случае производитель признал неисправности, добавил собеседник.

Для выяснения причин авиакатастрофы SSJ-100 создана госкомиссия под руководством министра транспорта. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Расследование поручено сотрудникам центрального аппарата ведомства.

«Следователи приступили к допросам пострадавших, очевидцев, сотрудников аэропорта и авиакомпании-перевозчика, а также иных лиц, ответственных за эксплуатацию воздушного судна. Также будет изучена необходимая техническая документация», — сообщал СК.

Следователи совместно со специалистами Межгосударственного авиационного комитета проводят дополнительный осмотр взлетной полосы и фюзеляжа самолета, изучаются речевой и параметрические бортовые самописцы. Отобраны образцы топлива из баков самолета и заправочной станции, аудиозаписи переговоров с диспетчерской службой, записи с камер видеонаблюдения».

Ространснадзор в связи с происшествием проведет внеплановые проверки «Аэрофлота», «Шереметьево» и ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения».

Автор: Дмитрий Серков
При участии: Инна Сидоркова, Михаил Нестеркин
Теги: SSJ 100, Шереметьво, Минтранс
Материалы по теме
Путин заслушал доклады глав Минтранса и Минздрава о ЧП в Шереметьево
Общество
Зеленский отреагировал на авиакатастрофу в Шереметьево
Общество
МАК начал расшифровку «черного ящика» сгоревшего в Шереметьево самолета
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter