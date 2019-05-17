«Аэрофлот» ответил на сообщения о нарушении инструкций экипажем SSJ100

О том, что экипаж самолета вопреки инструкции при заходе на посадку не выпустил тормозные щитки, со ссылкой на документ Росавиации сообщило «РИА Новости». Выпуск интерцепторов, пояснили в «Аэрофлоте», был невозможен

Фото: СК РФ / ТАСС

В авиакомпании «Аэрофлот» заявили, что информация о нарушении экипажем потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) инструкций не соответствует действительности. Об этом говорится в соответствующем сообщении перевозчика, поступившем в РБК.

«Закрылки, — подчеркнули в пресс-службе авиакомпании, — [при заходе лайнера на посадку] были в положении, соответствующем посадочной процедуре и в соответствии с имеющимся отказом системы». «Кроме того, по процедуре сначала включается реверс, а затем уже на устойчивом пробеге по взлетно-посадочной полосе выпускаются интерцепторы», — рассказали в «Аэрофлоте».

В связи с этим, заметили в пресс-службе, из-за «отсутствия устойчивого пробега выпуск интерцепторов был невозможен».

Также авиакомпания обратила внимание на то, что документ Росавиации, который ранее публиковали СМИ, «не содержит выводов об ошибках экипажа или о нарушении им каких-либо инструкций». Их должны дать органы, которые проводят расследование, подчеркнули в «Аэрофлоте».