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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
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Авиакатастрофа в Шереметьево ,  
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Следствие сочло ошибкой экипажа SSJ включенные двигатели и открытое окно
После допросов пилотов сгоревшего SSJ100 следователи сделали вывод об ошибках экипажа. После приземления пилоты не выключили двигатели, кроме того, в кабине было открыто окно, что могло косвенно повлиять на распространение огня
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Сотрудники Следственного комитета и Росавиации проверяют действия экипажа сгоревшего в столичном аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100. Уже выявлены несколько допущенных экипажем ошибок, в связи с этим ведется проверка системы обучения пилотов «Аэрофлота», рассказали РБК собеседники, знакомые с ходом расследования.

Источник в Следственном комитете рассказал РБК, что летчики допустили ряд ошибок, которые косвенно повлияли на распространение пламени. «Из опроса пилотов Дениса Евдокимова и Максима Кузнецова ясно, что после приземления самолета они открыли в кабине боковое открывающееся окно», — рассказал собеседник в СКР. Это действие экипажа могло усилить тягу воздуха и, соответственно, скорость горения, отметил он. Информацию подтвердил собеседник в Росавиации.

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Также к усилению горения мог привести тот факт, что пилоты не выключили двигатели самолета сразу после посадки — «двигатели работали до того момента, пока их не потушили», — рассказал источник в СКР.

Сотрудники Росавиации проводят внеплановую проверку компании «Аэрофлот» после авиакатастрофы в Шереметьево, рассказал РБК источник близкий к ведомству, информацию подтвердил источник в компании.

РБК направил запрос в пресс-службу «Аэрофлота».

«Проверка коснется в первую очередь компетенций летного и технического директоров компании-перевозчика, также сотрудники Росавиации просматривают документацию, касающуюся подготовки пилотов авиакомпании», — рассказал источник, близкий к ведомству. За подготовку летного состава в «Аэрофлоте» отвечает заместитель генерального директора — летный директор Игорь Чалик.

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Сгоревший самолет убрали с полосы в Шереметьево. Фоторепортаж

Проверяющих из Росавиации прежде всего интересует, проходил ли экипаж сгоревшего судна подготовку в учебном центре «Аэрофлота» и соответствует ли эта подготовка установленным нормам, отметил собеседник. По его словам, при переучивании на другой тип судна экипаж должен был обкатывать на тренажере те ситуации, с которыми столкнулся SSJ во время рейса Москва — Мурманск. «Зачастую в авиакомпаниях летчики проходят такую подготовку не в полном объеме», — отмечает собеседник. Первая информация об инциденте говорит о том, что у экипажа не было навыков по отработке вывода воздушного судна из сложного пространственного положения, считает источник.
Он отметил, что командир самолета 43-летний Денис Евдокимов имеет 1500 часов налета на SSJ. У второго пилота 36-летнего Максима Кузнецова 600 часов налета на Superjet. «Экипаж в обязательном порядке отрабатывает такие ситуации на тренажере», — сказал источник РБК в «Аэрофлоте».

Проверяющие из Росавиации также изучают документы, касающиеся режима труда и отдыха пилотов. «За трое суток, предшествовавших инциденту в Шереметьево, Евдокимов совершил три рейса и провел в воздухе десять часов», — рассказал собеседник, близкий к ведомству.

«У пилота до выполнения рейса было два дня отдыха», — сказал РБК источник в «Аэрофлоте».

РБК направил запрос представителю «Аэрофлота»

Авиакатастрофа SSJ100 произошла в Шереметьево вечером 5 мая. Выполнявший рейс Москва — Мурманск самолет запросил возвращение в Шереметьево после попадания молнии, из-за которого произошел сбой электроники, в том числе проблемы с радиосвязью. Экипаж принял решение сажать самолет с полными топливными баками. При посадке самолет загорелся. В результате произошедшего на борту пожара, по последним данным, погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Расследование поручено сотрудникам центрального аппарата ведомства.

Автор: Дмитрий Серков
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: Suhoi Superjet 100, «Суперджет», «Аэрофлот», авиакатастрофа, Шереметьево
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