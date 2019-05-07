Следствие сочло ошибкой экипажа SSJ включенные двигатели и открытое окно

РБК направил запрос в пресс-службу «Аэрофлота».
«Проверка коснется в первую очередь компетенций летного и технического директоров компании-перевозчика, также сотрудники Росавиации просматривают документацию, касающуюся подготовки пилотов авиакомпании», — рассказал источник, близкий к ведомству. За подготовку летного состава в «Аэрофлоте» отвечает заместитель генерального директора — летный директор Игорь Чалик.
Проверяющих из Росавиации прежде всего интересует, проходил ли экипаж сгоревшего судна подготовку в учебном центре «Аэрофлота» и соответствует ли эта подготовка установленным нормам, отметил собеседник. По его словам, при переучивании на другой тип судна экипаж должен был обкатывать на тренажере те ситуации, с которыми столкнулся SSJ во время рейса Москва — Мурманск. «Зачастую в авиакомпаниях летчики проходят такую подготовку не в полном объеме», — отмечает собеседник. Первая информация об инциденте говорит о том, что у экипажа не было навыков по отработке вывода воздушного судна из сложного пространственного положения, считает источник.
Он отметил, что командир самолета 43-летний Денис Евдокимов имеет 1500 часов налета на SSJ. У второго пилота 36-летнего Максима Кузнецова 600 часов налета на Superjet. «Экипаж в обязательном порядке отрабатывает такие ситуации на тренажере», — сказал источник РБК в «Аэрофлоте».
Проверяющие из Росавиации также изучают документы, касающиеся режима труда и отдыха пилотов. «За трое суток, предшествовавших инциденту в Шереметьево, Евдокимов совершил три рейса и провел в воздухе десять часов», — рассказал собеседник, близкий к ведомству.
«У пилота до выполнения рейса было два дня отдыха», — сказал РБК источник в «Аэрофлоте».
РБК направил запрос представителю «Аэрофлота»
Авиакатастрофа SSJ100 произошла в Шереметьево вечером 5 мая. Выполнявший рейс Москва — Мурманск самолет запросил возвращение в Шереметьево после попадания молнии, из-за которого произошел сбой электроники, в том числе проблемы с радиосвязью. Экипаж принял решение сажать самолет с полными топливными баками. При посадке самолет загорелся. В результате произошедшего на борту пожара, по последним данным, погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.
СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Расследование поручено сотрудникам центрального аппарата ведомства.