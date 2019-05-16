«Аэрофлот» рассказал о подготовке пилотов сгоревшего Superjet

Пилоты сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 регулярно проходили подготовку по управлению самолетом в ручном режиме, заявили РБК в «Аэрофлоте». Ранее следствие и МАК решили проверить качество подготовки летчиков

Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Как «Аэрофлот» готовил пилотов сгоревшего Superjet

Подготовка пилотов Дениса Евдокимова и Максима Кузнецова, осуществлявших полет на Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), загоревшемся при посадке в московском аэропорту Шереметьево 5 мая, включала «регулярную отработку полетов в ручном режиме». Об этом говорится в ответе представителя «Аэрофлота» на запрос РБК.

«Более того, программа переподготовки на воздушном судне SSJ100 построена таким образом, что прежде всего отрабатываются навыки по управлению воздушным судном в режиме Direct Mode (ручной режим. — РБК)», — подчеркнул представитель компании. По его словам, с 2011 года, когда «Аэрофлот» получил первые SSJ, до середины 2018 года все посадки таких самолетов выполнялись «только в ручном режиме». Это связано с тем, что допуск к выполнению автоматических посадок на Superjet был получен лишь в прошлом году. «Но и после получения данного допуска подавляющие большинство посадок по-прежнему выполняется в ручном режиме. Таким образом, предположение, что у пилотов SSJ 100 недостаточно практического опыта пилотирования в ручном режиме, не соответствует действительности», — заключил собеседник РБК.

SSJ100, которым управляли Евдокимов и Кузнецов, направлялся из Москвы в Мурманск, но через несколько минут после вылета запросил экстренную посадку в Шереметьево, так как в него попала молния, прервалась радиосвязь и самолет перешел в Direct Mode. В ходе жесткой посадки самолет ударился о взлетно-посадочную полосу, начался пожар, погиб 41 человек — 40 пассажиров и бортпроводник.