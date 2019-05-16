«Аэрофлот» рассказал о подготовке пилотов сгоревшего Superjet

Как сообщали ранее РБК собеседники, знакомые с ходом расследования, по итогам допросов следователи сделали вывод об ошибках экипажа: после приземления пилоты не выключили двигатели. Кроме того, в кабине было открыто окно, что могло косвенно повлиять на распространение огня. Перед самым приземлением летчики совершили опасный и неоправданный маневр, добавляли источники «Коммерсанта»: они резко увеличили обороты двигателей и одновременно опустили нос самолета, чтобы прижать его к полосе, точку приземления на которой они пролетели.
По регламенту «Аэрофлота» все пилоты компании регулярно тренируются и проходят проверку навыков техники пилотирования на современном полнопилотажном тренажере, который позволяет отрабатывать технологию действий экипажа в штатных, сложных и аварийных ситуациях в режиме реального времени, подчеркивает представитель компании. Тренировки проводятся каждые полгода, в программу включена обязательная отработка действий при отказах и неисправностях, в результате которых самолет переходит в режим Direct Mode.
Средний налет командиров воздушных судов «Аэрофлота» составляет более 2 тыс. ч на самолете SSJ100, максимальный налет — 3,5 тыс. ч. Ранее представитель компании говорил РБК, что общий стаж Евдокимова составляет 6,8 тыс. ч, из них более 1,4 тыс. — на Superjet. Командиром он стал два года назад.
Как учат летать на SSJ100 в других авиакомпаниях
Летчики «ИрАэро» (в его парке восемь SSJ100) также проходят комплексную периодическую подготовку каждые полгода и в том числе практикуют ручные режимы управления самолетом Sukhoi Superjet 100 на тренажерах, сказал РБК представитель компании. Все необходимые упражнения прописаны в программе подготовки экипажа на тренажере и строго выполняются, утверждает он. По его словам, пилоты «ИрАэро» также не менее одного раз в месяц практикуют в ручном режиме посадки на таких самолетах в производственных условиях.
РБК направил запросы о тренировках управления лайнерами в ручном режиме в пресс-службу «Азимут» (у компании монофлот из девяти SSJ100), мексиканской InterJet (тоже экспулатирует SSJ100), а также европейские авиакомпании Lufthansa, Air France (они летают на Airbus A320 — аналогах российского лайнера).
Представитель Росавиации перенаправил запрос РБК в «Аэрофлот» и производителю SSJ100 — «Гражданские самолеты Сухого», входящие в Объединенную авиастроительную корпорацию. Ее представитель отказался от комментариев.
Межгосударственный авиационный комитет (МАК), расследующий причины авиакатастрофы SSJ100 в Шереметьево, вероятно, будет рекомендовать Росавиации проверить качество подготовки пилотов «Аэрофлота», а также характеристики режима ручного управления SSJ100, сообщило в четверг, 16 мая, агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник. По данным собеседника агентства, также будут проверены характеристики режима ручного управления SSJ100, в том числе в случае удара молнии.
По предварительным данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, пилоты Sukhoi Superjet 100, сгоревшего 5 мая в Шереметьево, не были подготовлены в полном объеме, в том числе к управлению самолетом в ручном режиме Direct Mode, сказал РБК источник, знакомый с ходом расследования. «Основные ошибки, которые они допустили, — это зашли в грозовой очаг, не включили сигнал бедствия, не выработали топливо», — заметил он.
Помимо недостаточной квалификации пилотов среди основных версий авиакатастрофы Следственный комитет еще 6 мая называл техническую неисправность самолета, неблагоприятные метеоусловия, а также недостаточную квалификацию пилотов.