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Авиакатастрофа в Шереметьево ,  
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«РИА Новости» опубликовало документ Росавиации о действиях пилотов SSJ100
Лайнер, указали в ведомстве, в итоге посадили сразу на все три стойки шасси. Перегрузки для находившихся на борту при этом составляли до 5,85G
Фото: Максим Шипенков / EPA

В Росавиации проанализировали посадку и действия пилотов при катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в Шереметьево. Об этом со ссылкой на соответствующий документ ведомства сообщает «РИА Новости».

В нем указывается, что на посадку SSJ100 заходил с перегрузом в 1,6 тонны, но без превышения скорости. Командир при этом, согласно выводам экспертов, активно «дергал» ручку управления самолетом, отклоняя нос лайнера вверх-вниз.

В итоге SSJ100 экипаж посадил сразу на три стойки шасси, перегрузки при этом составляли до 5,85G, указали в Росавиации. 

Материал дополняется.


 

Теги: SSJ100
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