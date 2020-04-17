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Главврач в Коммунарке назвал средний возраст умерших пациентов с вирусом

С начала эпидемии коронавируса в инфекционной больнице в Коммунарке умерли 20 пациентов с коронавирусом, большинство из которых страдали хроническими заболеваниями, сообщил главврач Денис Проценко
Денис Проценко (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Средний возраст 20 пациентов с коронавирусом, умерших в инфекционной больнице в Коммунарке, составляет 68,1 года, сообщил на своей странице в Facebook главный врач медучреждения Денис Проценко.

«С 28 марта по сегодняшний день в Коммунарке 20 летальных исходов подтвержденной COVID-инфекции. Средний возраст — 68,1 года. У большинства пациентов имелась сопутствующая патология в виде сахарного диабета, ХСН [хроническая сердечная недостаточность] и пр.», — написал Проценко.

Ранее он сообщил, что за прошедшие сутки в больницу в Коммунарке поступили 64 новых пациента. Всего в ней лечится 501 пациент, у 499 из которых диагностирована пневмония. В реанимации при этом находятся 45 человек, а 23 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

По словам Проценко, диагноз «коронавирус» подтвердился у 351 пациента Коммунарки. В конце марта стало известно, что заразился и сам главврач. После получения результатов анализов он изолировался в своем кабинете и перешел на дистанционную работу. 15 апреля Проценко сообщил, что излечился от COVID-19. Два его анализа на коронавирус дали отрицательные результаты, после чего главврач вернулся к полноценной работе.

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Большинство заразившихся коронавирусом в России — 80% — младше 60 лет, а еще 5% — это дети, сообщила ранее главный санитарный врач и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Только 15% заболевших — это люди старше 60 лет, входящие в группу риска, отметила она. По мнению главы Роспотребнадзора, эти данные говорят о достаточной защищенности пожилых россиян.

По информации оперативного штаба, за последние сутки число заразившихся коронавирусом в России увеличилось более чем на 4 тыс. человек и превысило 32 тыс. Больше всего подтвержденных случаев и смертей зарегистрировано в Москве. За все время в столице заболели 18 105 человек, выздоровели 1517 пациентов, скончались 127.

Всего в мире заразились коронавирусом 2,2 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. На первом месте по числу подтвержденных случаев находятся США — 672 тыс., следом за ними идут Испания и Италия — 188 тыс. и 172 тыс. соответственно. Россия в этом списке находится на 11-м месте.

Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, Коммунарка, возраст
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