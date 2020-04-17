Главврач в Коммунарке назвал средний возраст умерших пациентов с вирусом

С начала эпидемии коронавируса в инфекционной больнице в Коммунарке умерли 20 пациентов с коронавирусом, большинство из которых страдали хроническими заболеваниями, сообщил главврач Денис Проценко

Денис Проценко (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Средний возраст 20 пациентов с коронавирусом, умерших в инфекционной больнице в Коммунарке, составляет 68,1 года, сообщил на своей странице в Facebook главный врач медучреждения Денис Проценко.

«С 28 марта по сегодняшний день в Коммунарке 20 летальных исходов подтвержденной COVID-инфекции. Средний возраст — 68,1 года. У большинства пациентов имелась сопутствующая патология в виде сахарного диабета, ХСН [хроническая сердечная недостаточность] и пр.», — написал Проценко.

Ранее он сообщил, что за прошедшие сутки в больницу в Коммунарке поступили 64 новых пациента. Всего в ней лечится 501 пациент, у 499 из которых диагностирована пневмония. В реанимации при этом находятся 45 человек, а 23 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

По словам Проценко, диагноз «коронавирус» подтвердился у 351 пациента Коммунарки. В конце марта стало известно, что заразился и сам главврач. После получения результатов анализов он изолировался в своем кабинете и перешел на дистанционную работу. 15 апреля Проценко сообщил, что излечился от COVID-19. Два его анализа на коронавирус дали отрицательные результаты, после чего главврач вернулся к полноценной работе.