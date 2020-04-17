Главврач московской больницы заявил о работе на пределе возможностей

ГКБ №15 им. Филатова на востоке Москвы, куда доставляют больных с коронавиурсом, почти исчерпала ресурсы по приему больных. При 1,3 тыс. мест в стационаре там уже 1,5 тыс. больных

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Главный врач ГКБ им. Филатова в Москве Валерий Вечорко сообщил, что больница работает с максимальной нагрузкой. Об этом он рассказал в интервью «РИА Новости».

По его словам, резервы в больнице почти исчерпаны. «Конечно, какие-то еще остались, но мы работаем уже на пределе возможностей. Порядка 80 наших аппаратов ИВЛ уже заняты, увы, такая нерадужная картина».

В среднем за сутки в больницу поступают порядка 150 пациентов. Стационар больницы рассчитан на 1,3 тыс. человек, но количество мест там уже меньше числа поступивших больных. «Последнюю неделю у нас находится на лечении больше 1,5 тысячи пациентов, из которых 130 являются реанимационными», — сообщил Вечорко.